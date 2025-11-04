Ρώμη: Υπέκυψε στα τραύματα του ο εργάτης που απεγκλωβίστηκε ζωντανός από τα ερείπια του μεσαιωνικού πύργου

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της κατάρρευσης του μεσαιωνικού πύργου Torre dei Conti στη Ρώμη, καθώς ο εργάτης που είχε ανασυρθεί ζωντανός από τα συντρίμμια, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Ο άνδρας συμμετείχε σε εργασίες ανακαίνισης του ιστορικού μνημείου, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της ιταλικής πρωτεύουσας. Όταν σημειώθηκε η κατάρρευση, εγκλωβίστηκε κάτω από τόνους υλικών, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη για να τον απεγκλωβίσουν.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, ο εργάτης παρέμενε σε επαφή με τα διασωστικά συνεργεία καθ’ όλη τη διάρκεια της πολύωρης επιχείρησης, γεγονός που είχε γεννήσει ελπίδες για τη ζωή του. Ωστόσο, μετά τον απεγκλωβισμό του, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου λίγες ώρες αργότερα κατέληξε, όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα νοσοκομειακές πηγές.

Πηγή: AFP