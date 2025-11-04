Νατσιός: Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη συνεχίζει ακάθεκτη την πολιτική της διάλυσης του κράτους

Επίθεση στην κυβέρνηση για την υπόθεση των ΕΛΤΑ εξαπολύει ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, κατηγορώντας την ότι «συνεχίζει ακάθεκτη την πολιτική της διάλυσης του κράτους».

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη απόλυτα πιστή στις μνημονιακές δεσμεύσεις της συνεχίζει ακάθεκτη την πολιτική της διάλυσης του κράτους και της ερημοποίησης της επαρχίας. Μετά την μεταβίβαση των ΕΛΤΑ στο ΤΑΙΠΕΔ και την απόφαση πώλησης των μετοχών τους, το κράτος φαίνεται ανίκανο να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών για παροχή φθηνών υπηρεσιών, δίνοντας χώρο για κερδοσκοπία σε ιδιωτικές εταιρείες», αναφέρει ο κ. Νατσιός σε δήλωσή του και προσθέτει:

«Οι δήθεν αιφνιδιασμένοι και εξοργισμένοι βουλευτές της ΝΔ, που γίνονται αποδέκτες της αντίδρασης των ψηφοφόρων τους, έπρεπε να ήταν διαβασμένοι όταν υπέγραφαν τα εγκληματικά μνημόνια. Δεν νοείται να κάνουν αντιπολίτευση στην σαθρή κυβέρνηση που στηρίζουν. Η “Νίκη” πιστεύει ότι η πολιτική των μνημονίων οδηγεί την Ελλάδα σε καταστροφή. Αυτό με την βοήθεια του λαού πρέπει να σταματήσει».

