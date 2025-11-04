Φάμελλος: Η αναβολή της συζήτησης για τα ΕΛΤΑ είναι απόδειξη της οξείας κυβερνητικής κρίσης

Πυρά κατά της κυβέρνησης ότι «υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων για να ικανοποιήσει ιδιωτικά συμφέροντα, απαξιώνοντας την ελληνική περιφέρεια» εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος σε δήλωσή του μετά την αναβολή της σημερινής συζήτησης στη Βουλή, που, όπως αναφέρει, είναι «απαράδεκτη κοινοβουλευτικά» και «απόδειξη μίας οξείας κυβερνητικής κρίσης».

«Η αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής της Βουλής που είχε καθοριστεί σήμερα μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι πρώτα απ’ όλα απαράδεκτη κοινοβουλευτικά, αλλά είναι και απόδειξη μίας οξείας κυβερνητικής κρίσης. Η συρρίκνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων ήταν κυβερνητική επιλογή, με γνώση και σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη, και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ είναι απλά το εξιλαστήριο θύμα», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος, «η κυβέρνηση υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων για να ικανοποιήσει ιδιωτικά συμφέροντα, απαξιώνοντας την ελληνική περιφέρεια. Οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη και οι υποχωρήσεις, αποδεικνύουν ότι είναι και αδύναμος αλλά και επικίνδυνος. Αποδεικνύουν επίσης ότι η πίεση μας αλλά και η αντίδραση της κοινωνίας πιάνει τόπο. Η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου δεν είναι δικαιολογία. Η συζήτηση στη Βουλή πρέπει να γίνει άμεσα, και αν δεν προγραμματιστεί, θα αναλάβουμε κι άλλες πρωτοβουλίες».

«Δεν είναι εσωκομματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας το θέμα των ΕΛΤΑ, είναι ένα θέμα που αφορά τη Βουλή, τη Δημοκρατία και τους πολίτες. Πρέπει να ενημερωθούμε όλοι απευθείας από τους υπουργούς της κυβέρνησης που είναι υπεύθυνοι και παράλληλα να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη χρεοκοπία και το κλείσιμο των ΕΛΤΑ προς όφελος ιδιωτικών εταιρειών», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.