Χαρίτσης: Ευτελισμός των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και της δημοκρατικής λειτουργίας

Πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Αλέξης Χαρίτσης μετά την αναβολή της συνεδρίασης για την υπόθεση των ΕΛΤΑ, στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατήγγειλε ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και της δημοκρατικής λειτουργίας σε δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής.

«Πρόκειται για τον πλήρη ευτελισμό του κοινοβουλευτισμού και τον πλήρη ευτελισμό κάθε δημοκρατικής λειτουργίας. Δέκα μόλις λεπτά, πριν την έναρξη της κρίσιμης συνεδρίασης των επιτροπών της Βουλής, για το μέλλον των ΕΛΤΑ, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μαθαίνουμε ότι από το πρωί συνεδριάζει μυστικά στο Μέγαρο Μαξίμου, αποφάσισε να ματαιώσει τη συνεδρίαση, αφού καρατόμησε και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ. Ο πρωθυπουργός πρέπει να σταματήσει να κρύβεται. Και πρέπει να σταματήσει να αναζητά εξιλαστήρια θύματα για τις δικές του πολιτικές αποτυχίες. Οφείλει να εμφανιστεί, οφείλει να δώσει εξηγήσεις, οφείλει να απολογηθεί», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης που έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Να έρθει λοιπόν στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης και να απολογηθεί και να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Και εμείς, η ΚΟ της Νέας Αριστεράς, θα προχωρήσουμε σε κάθε δυνατή ενέργεια έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να απολογηθεί ο πρωθυπουργός», κατέληξε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.