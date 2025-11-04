Χαρίτσης: Ευτελισμός των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και της δημοκρατικής λειτουργίας

Enikos Newsroom

πολιτική

Χαρίτσης: Ευτελισμός των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και της δημοκρατικής λειτουργίας

Πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Αλέξης Χαρίτσης μετά την αναβολή της συνεδρίασης για την υπόθεση των ΕΛΤΑ, στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατήγγειλε ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και της δημοκρατικής λειτουργίας σε δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής.

«Πρόκειται για τον πλήρη ευτελισμό του κοινοβουλευτισμού και τον πλήρη ευτελισμό κάθε δημοκρατικής λειτουργίας. Δέκα μόλις λεπτά, πριν την έναρξη της κρίσιμης συνεδρίασης των επιτροπών της Βουλής, για το μέλλον των ΕΛΤΑ, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μαθαίνουμε ότι από το πρωί συνεδριάζει μυστικά στο Μέγαρο Μαξίμου, αποφάσισε να ματαιώσει τη συνεδρίαση, αφού καρατόμησε και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ. Ο πρωθυπουργός πρέπει να σταματήσει να κρύβεται. Και πρέπει να σταματήσει να αναζητά εξιλαστήρια θύματα για τις δικές του πολιτικές αποτυχίες. Οφείλει να εμφανιστεί, οφείλει να δώσει εξηγήσεις, οφείλει να απολογηθεί», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης που έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Να έρθει λοιπόν στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης και να απολογηθεί και να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Και εμείς, η ΚΟ της Νέας Αριστεράς, θα προχωρήσουμε σε κάθε δυνατή ενέργεια έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να απολογηθεί ο πρωθυπουργός», κατέληξε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: 6 τροφές που τρώνε όσοι έχουν ξεπεράσει τα 100, σύμφωνα με μελέτη

Άδωνις Γεωργιάδης: Το νομοσχέδιο για την Υγεία είχε διακομματική στήριξη

Η Ελλάδα κατέθεσε στην Κομισιόν την πρόταση αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0» – Τα βασικά σημεία

Νέο έκτακτο «Χριστουγεννιάτικο επίδομα»: Τι εξετάζεται

Η Meta έχει πρόβλημα με τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης – Η ανησυχία των επενδυτών και η πτώση της μετοχής

Τεστ προσωπικότητας: Η αράχνη που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε αυθόρμητος, στοχαστικός ή προετοιμασμένος
περισσότερα
15:23 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Φάμελλος: Η αναβολή της συζήτησης για τα ΕΛΤΑ είναι απόδειξη της οξείας κυβερνητικής κρίσης

Πυρά κατά της κυβέρνησης ότι «υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων για να ικαν...
15:13 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης: Η παραίτηση Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ

Για «φιάσκο της ΝΔ» κάνει λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στην παραίτηση του διευθύνοντο...
15:07 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Η παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα δεν είναι υπαναχώρηση – Οι συγκεκριμένες πολιτικές θα υλοποιηθούν

«Η παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν είναι υπαναχώρηση. Το σχέδιο αναδ...
14:51 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Βουλή- Κατσώτης: Η κυβέρνηση ήθελε να αποφύγει την ευθύνη της ενημέρωσης για τα ΕΛΤΑ

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης μετά και την παραίτηση του ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς