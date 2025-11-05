Κυριάκος Μητσοτάκης: Μέτρα κατά της οπλοκατοχής θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες ο Πρωθυπουργός

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα σχετικά με την αυστηροποίηση του πλαισίου της οπλοκατοχής, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στο Mega για το μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από το πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή, για τον τρόπο που δίνονται οι άδειες αλλά και για τους ελέγχους που θα γίνονται.

«Όπως είπε και ο κ. Χρυσοχοΐδης θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών στην Κρήτη αλλά και μία σειρά από άλλα που θα τα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Θεωρώ πως όλοι, και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων, πρέπει να είμαστε στην ίδια σελίδα και να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.