Κυριάκος Μητσοτάκης: Μέτρα κατά της οπλοκατοχής θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες ο Πρωθυπουργός

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα σχετικά με την αυστηροποίηση του πλαισίου της οπλοκατοχής, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στο Mega για το μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από το πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή, για τον τρόπο που δίνονται οι άδειες αλλά και για τους ελέγχους που θα γίνονται.

«Όπως είπε και ο κ. Χρυσοχοΐδης θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών στην Κρήτη αλλά και μία σειρά από άλλα που θα τα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Θεωρώ πως όλοι, και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων, πρέπει να είμαστε στην ίδια σελίδα και να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

Κανονικά αύριο τα ταξί – Λήγει το πρωί της Πέμπτης

Χριστούγεννα: Πόσο κοστίζουν τα γλυκά των εορτών – Οι τιμές για μελομακάρονα και κουραμπιέδες

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα φρούτα σε 12 δευτερόλεπτα;

Η Google ξεκινά τη διάθεση του Gemini for Home – Δείτε πώς μπορείτε να το δοκιμάσετε πρώτοι
περισσότερα
19:25 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Βουλή: Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία η φορολογική μεταρρύθμιση – Αύριο εισάγεται στην Ολομέλεια

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της Αρχής και κατά την δεύτερη ανάγνωσή του στην Επιτροπή Οικονο...
19:15 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Χατζηδάκης: Οι 7 προτεραιότητες της κυβέρνησης για το 2026 – «Μεγαλύτερη σοβαρότητα, διότι ό,τι χτίζεται με κόπο μπορεί να γκρεμιστεί αρκετά εύκολα»

Τις προτεραιότητες για την επόμενη χρονιά, που εστιάζουν στην πραγματική οικονομία και στα «μί...
18:58 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Φάμελλος στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ: «Βρισκόμαστε μπροστά σε μία οξεία κυβερνητική κρίση» – Τι είπε για τα κομματικά ΜΜΕ

Τα βέλη του κατά της κυβέρνησης έστρεψε ο Σωκράτης Φάμελλος με αιχμή τις υποθέσεις των ΕΛΤΑ, τ...
18:29 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Αλέκα Παπαρήγα: Η έκπληξη στα γραφεία του ΚΚΕ στον Περισσό για τα γενέθλιά της – ΦΩΤΟ

Μια όμορφη έκπληξη έκαναν τα στελέχη του ΚΚΕ στην Αλέκα Παπαρήγα, η οποία έχει σήμερα τα γενέθ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς