Παπασταύρου: Οι συμφωνίες στο Ζάππειο παρέχουν στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια

testuser

πολιτική

Σταύρος Παπασταύρου

«Ιστορική» χαρακτήρισε τη συμφωνία που έκλεισε στο Ζάππειο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αναφέροντας ότι η χώρα μας μετατρέπεται σε αρτηρία ανάπτυξης στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Η χώρα μας με αποφασιστικότητα έτρεξε γρήγορα ώστε να πείσουμε τις ΗΠΑ, το αμερικανικό φυσικό αέριο που θα έρχεται στην Ευρώπη να περνάει μέσω Ελλάδας», είπε ο κ. Παπασταύρου, σημειώνοντας ότι η προεργασία για τη συμφωνία είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Μάιο. «Προτείναμε στους συμμάχους ότι η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, για να είναι ουσιαστική πρέπει να περνάει από χώρα που διαθέτει υποδομές, όπως η Ρεβυθούσα».

«Η Ελλάδα» συνέχισε ο υπουργός« αξιοποίησε τη γεωγραφική της θέση, τις υποδομές της και την πολιτική της σταθερότητα και το γεγονός ότι η ελληνική ναυτιλία μεταφέρει πάνω από το 25% του LNG».

Ταυτόχρονα, η συμφωνία με την EXON θα οδηγήσει σε ενεργειακή ανεξαρτησία τη χώρα μας, είπε ενδεικτικά, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση στο θέμα των υδρογονανθράκων προχωράει με πρόγραμμα και αποφασιστικότητα».

Ο κ. Παπασταύρου εκτίμησε ότι οι συμφωνίες θα φέρουν πόρους στα κρατικά ταμεία. «Εάν βρεθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα θα αυξηθεί σημαντικά ο εθνικός πλούτος και την ίδια στιγμή θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, θα έχουμε ενεργειακή αυτάρκεια και γεωπολιτική ασφάλεια».

Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ

Πολύ σημαντική εξέλιξη, χαρακτήρισε τη συνάντηση των υπουργών των χώρων Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, ενώ το κοινό ανακοινωθέν αναφέρει τα έργα που θα γίνουν, μιλάει για κακόβουλους παράγοντες που προσπαθούν να διασπάσουν την ενεργειακή σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι διεθνείς συνεργασίες με Κύπρο, Ισραήλ και ΗΠΑ ενισχύουν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και προβλέπουν τη δημιουργία ενός ενεργειακού κέντρου τεσσάρων χωρών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, όπως τόνισε. Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης άνοιξε στις 10 Νοεμβρίου, με αιτήσεις μέχρι 5 Δεκεμβρίου, καλύπτοντας περίπου 1.200.000 πολίτες με ποσά από 100 έως 1.200 ευρώ, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Το πρόγραμμα αναβάθμισης θερμαντικών συσκευών και θερμοσιφώνων αυξήθηκε από 223 εκατ. ευρώ σε 650 εκατ. ευρώ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας φτάνουν παντού-κάλυψη υγειονομικών αναγκών των πολιτών σε όλη τη χώρα

Πέντε επενδυτικές προτάσεις για το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης-έργο 350 εκατ. ευρώ μέσω ΣΔΙΤ

Έρχονται 4 δώρα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους τον Δεκέμβριο – Όλες οι λεπτομέρειες

ΣΔΙΤ: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης – Όλα όσα είπαν Παπαθ...

Τι σημαίνει η φράση «εκ των ενόντων» και από πού προέρχεται

Το «σπιν» επηρεάζει τη δομή του κρυστάλλου του στερεού οξυγόνου υπό ακραία μαγνητικά πεδία, σύμφωνα με νέα μελέτη
περισσότερα
12:33 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Παρακολουθήστε απευθείας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ...
12:25 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Υπουργείο Υγείας: Σε όλη τη χώρα από το 2026 οι δωρεάν υπηρεσίες των Κινητών Ομάδων Υγείας

Την επέκταση των δράσεων με τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με σ...
10:37 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Συνάντηση Γκιλφόιλ – Σαμαρά το περασμένο Σάββατο

Ο Αντώνης Σαμαράς συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες τ...
10:23 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

«Mission impossible» για τον Δημήτρη Παπαστεργίου: Το δύσκολο Σαββατοκύριακο χωρίς τη σύζυγό του στο σπίτι – «Πώς δουλεύει το πλυντήριο πιάτων;»

«Mission impossible» για τον Δημήτρη Παπαστεργίου το Σαββατοκύριακο, καθώς χρειάστηκε να μείνε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα