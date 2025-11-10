Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο - Σαρωνίδα - ΕΚΑΒ

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, καθώς μια 18χρονη φοιτήτρια Μοριακής Βιολογίας, εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, μέσα στο διαμέρισμα που νοίκιαζε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του e-evros.gr, η μητέρα της κοπέλας είχε να επικοινωνήσει κάποια εικοσιτετράωρα μαζί της, καθώς η κόρη της δεν απαντούσε στα επανειλημμένα τηλεφωνήματά της.

Ανησυχώντας για την τύχη της, ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τη φοιτήτρια χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο φως στην ακριβή αιτία του θανάτου της θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, η άτυχη κοπέλα με καταγωγή από τη Λάρισα ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή για σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε.

18:05 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

