Κακοκαιρία στην Πάτρα: Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές – Έσπασαν τζαμαρίες και κλαδιά δέντρων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΠΑΤΡΑ

Ανεμοθύελλα με βροχή έπληξε την Πάτρα το μεσημέρι της Δευτέρας 10/11. Η κακοκαιρία ήταν ιδιαίτερα έντονη για περίπου δύο λεπτά με ριπές ανέμου υψηλής έντασης, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές.

Συγκεκριμένα, έσπασαν τζαμαρίες καταστημάτων λόγω της έντασης του ανέμου στις οδούς Γούναρη και  Κορίνθου, ενώ πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα πολλά κλαδιά δέντρων έσπασαν και έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας φθορές, σύμφωνα με το Pelop.

Προσοχή τις επόμενες ώρες συνιστούν οι Αρχές

Οι Αρχές προτρέπουν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ώρες, καθώς οι μετεωρολογικές υπηρεσίες αναφέρουν πιθανότητα νέων ισχυρών ριπών ανέμου σε διάφορες περιοχές της Πάτρας.

Για όλα τα περιστατικά είναι ενήμερη η Πυροσβεστική.

