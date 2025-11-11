ΑΕΚ – Ολυμπιακός 28-27: Η «Ένωση» πήρε το ντέρμπι κορυφής της Handball Premier

Η ΑΕΚ συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στην Α1 χάντμπολ των ανδρών, επικρατώντας με 28-27 του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής, που έκλεισε την αυλαία της 8ης αγωνιστικής. Στην κατάμεστη αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ, η «Ένωση» πανηγύρισε την όγδοη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα, παρέμεινε μόνη πρώτη στη βαθμολογία και πήρε μια άτυπη ρεβάνς για την ήττα της στον τελικό του Σούπερ Καπ στο Καματερό, όπου είχε χάσει με 24-23.

Το παιχνίδι είχε ένταση, ρυθμό και συγκλονιστικό φινάλε. Στο πρώτο ημίχρονο, οι παίκτες του Αλέξη Αλβανού μπήκαν πιο δυνατά, διατήρησαν σταθερά το προβάδισμα και έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά με 13-12. Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν στη συνέχεια, όμως η ΑΕΚ έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία στις κρίσιμες φάσεις και κατάφερε να πάρει τη νίκη στο νήμα.

Το ματς, ωστόσο, σημαδεύτηκε και από ένα απρόοπτο περιστατικό. Μόλις 40 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, οι διαιτητές αναγκάστηκαν να διακόψουν προσωρινά τον αγώνα λόγω υβριστικών συνθημάτων που ακούστηκαν από μερίδα οπαδών της ΑΕΚ. Οι διαιτητές κάλεσαν αρχικά τους παίκτες του Ολυμπιακού να αποχωρήσουν στα αποδυτήρια, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν και οι γηπεδούχοι.

Μετά από λίγη ώρα έντασης και συζητήσεων, οι «κιτρινόμαυροι» επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο, πλησίασαν την εξέδρα και παρακάλεσαν τον κόσμο να σταματήσει τα συνθήματα, ώστε να συνεχιστεί ο αγώνας. Τελικά, ύστερα από περίπου 20 λεπτά διακοπής, το παιχνίδι ξεκίνησε ξανά και ολοκληρώθηκε κανονικά, με την ΑΕΚ να βγαίνει νικήτρια σε ένα συναρπαστικό ντέρμπι, γεμάτο πάθος, ενέργεια και δυνατές μονομαχίες.

Στο φινάλε, οι παίκτες της Ένωσης πανηγύρισαν με τον κόσμο τους μια μεγάλη νίκη, που τους διατηρεί στην κορυφή και ενισχύει τη δυναμική τους ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στη Handball Premier

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/11

  • ΓΑΣ Κιλκίς-ΕΣΝ Βριλησσίων 26-26
  • Ζαφειράκης Νάουσας-ΑΣΕ Δούκα 31-29
  • Αθηναϊκός-ΠΑΟΚ 25-31
  • Διομήδης Άργους-Ιωνικός Ν.Φ. 20-24
  • Φέρωνας Βέροιας-Δράμα 1986 28-38

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/11

  • ΑΕΚ-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 28-27

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

  1. ΑΕΚ 16
  2. Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 14
  3. ΠΑΟΚ 12
  4. Αθηναϊκός 9
  5. Ιωνικός Ν.Φ. 9
  6. Ζαφειράκης Νάουσας 9
  7. Διομήδης Άργους 8
  8. ΓΑΣ Κιλκίς 6
  9. ΑΣΕ Δούκα 5
  10. Δράμα 1986 4
  11. ΕΣΝ Βριλησσίων 3
  12. Φέρωνας Βέροιας 1

01:00 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

