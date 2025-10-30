Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο «κόφτης» για τις ομιλίες – Τι αλλάζει

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου, οι προτάσεις του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής.

Στην ψηφοφορία, τα κόμματα τοποθετήθηκαν, ως εξής:

Επί της αρχής, “Ναι” δήλωσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. “Παρών” δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη. “Όχι” δήλωσαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Επί του άρθρου 1 (σ.σ. διασφάλιση της τήρησης του χρόνου ομιλίας με ηλεκτρονικό τρόπο), “Ναι” δήλωσε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Νίκη. “Παρών” δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση. “Όχι” δήλωσαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Επί του άρθρου 2 (σ.σ. προσδιορισμός χρονικού διαστήματος εντός του οποίου μπορεί να προβληθεί αντίρρηση αντισυνταγματικότητας), “Ναι” δήλωσαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. “Παρών” δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη. “Όχι” δήλωσαν η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Επί του άρθρου 3 (σ.σ. ρητή απαγόρευση αγόρευσης υπό διπλή ιδιότητα): “Ναι” δήλωσαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση. “Παρών” δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη. “Όχι” δήλωσαν η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Οι αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής

Η σημαντικότερη αλλαγή στον κανονισμό της Βουλής αφορά την αυτόματη διακοπή του μικροφώνου όταν ο ομιλητής υπερβαίνει τον προβλεπόμενο χρόνο. Το νέο μέτρο, που θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές Νοεμβρίου, βασίζεται σε πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στοχεύει, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, στην περιφρούρηση του κύρους και της διαδικασίας του Κοινοβουλίου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τις αλλαγές, προβλέπεται αύξηση του χρόνου ομιλίας κατά 25% για εισηγητές, βουλευτές και προέδρους Κοινοβουλευτικών Ομάδων, ανάλογα με τη δύναμη του κόμματός τους – δηλαδή όσο μεγαλύτερη η Κοινοβουλευτική Ομάδα, τόσο περισσότερος χρόνος. Παράλληλα, θεσπίζονται περιορισμοί στον αριθμό των παρεμβάσεων: οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υπουργοί θα μπορούν να μιλούν έως τρεις φορές κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, ενώ θα καθορίζεται με ποια ιδιότητα παρεμβαίνουν σε κάθε περίπτωση.

Όταν κάποιος ξεπερνά το χρονικό όριο, το μικρόφωνο θα απενεργοποιείται αυτόματα και, στις ζωντανές μεταδόσεις, η κάμερα θα στρέφεται προς την αίθουσα της Ολομέλειας. Όσα ειπωθούν μετά τη διακοπή δεν θα καταγράφονται στα πρακτικά.

Οι αλλαγές θα εφαρμόζονται μόνο στις συζητήσεις για νομοσχέδια, όχι όμως –τουλάχιστον σε αυτή τη φάση– σε προτάσεις δυσπιστίας ή στη συζήτηση του προϋπολογισμού.

 

 

