«Πυρά» Καμμένου κατά Σαμαρά: «Το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή» – Τι είπε για το ενδεχόμενο επιστροφής στην πολιτική

Enikos Newsroom

πολιτική

Πάνος Καμμένος

Για το εάν υπάρχουν σκέψεις επιστροφής στην πολιτική αλλά και για τον Αντώνη Σαμαρά μίλησε σε συνέντευξή του ο Πάνος Καμμένος.

Όπως είπε στο KONTRA, «οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν κατέβηκαν στις εθνικές εκλογές του 2019 γιατί όταν ήρθε στη Βουλή η Συμφωνία των Πρεσπών, αποχωρήσαμε από την κυβέρνηση και εν συνεχεία αποχώρησα και εγώ από την πολιτική. Εμείς θα επανέλθουμε μόνο αν υπάρξει θέμα εθνικών ζητημάτων του Αιγαίου και αυτό ήταν μία απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου των Ανεξάρτητων Ελλήνων».

Ο κ. Καμμένος υποστήριξε ότι «δεν μπορώ να σας πω ότι μου λείπει η πολιτική, όμως θλίβομαι να βλέπω την εικόνα αυτή στη Βουλή που δεν υπάρχει αντιπολίτευση και δεν υπάρχει και μια δημιουργική πολιτική στις διεθνείς εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τη γεωπολιτική αλλαγή».

Για τον Αντώνη Σαμαρά

Ο κ. Καμμένος, δεν παρέλειψε να στραφεί και κατά του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως «έχει δίκιο σχετικά με το μπλε ΠΑΣΟΚ, όμως ο Αντώνης Σαμαράς ήταν που συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, έδωσε χαρτί συγχώρεσης στον Γιώργο Παπανδρέου και συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο», ενώ πρόσθεσε πως ο πρώην πρωθυπουργός αποτελεί «την πολιτική εκδοχή του αρχαιότερου επαγγέλματος του κόσμου».

«Το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και αυτό είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς που το 1993 ανέτρεψε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε μιλήσει για διαπλεκόμενα συμφέροντα και εκτέλεση εντολής. Και τώρα ο Σαμαράς κάνει το ίδιο: προσπαθεί να εξουδετερώσει οποιαδήποτε δύναμη δεξιότερα της ΝΔ», συνέχισε, καταλήγοντας με αιχμηρή αναφορά στη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας πως «ούτε ο… Φιντέλ Κάστρο στο τηλεοπτικό κανάλι της Κούβας δεν είχε δώσει συνέντευξη διάρκειας δύο ωρών».

Δείτε το βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας: Μια υπενθύμιση για τη σημασία της αναπνοής

Πάνω από 141.000 ασθενείς παρέλαβαν τα φάρμακά τους στο σπίτι μέσω του ΕΟΠΥΥ

Γονικές παροχές και δωρεές: Ποιοι και μέχρι πότε πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις

Νέα έρευνα για τα αυτοκίνητα: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων

Μην χάσετε τις φωτογραφίες σας – Αλλάξτε τώρα αυτήν την κρυφή ρύθμιση στο iPhone

Σπάνιο βίντεο δείχνει τα ψάρια remora να κάνουν «σερφ» πάνω σε φάλαινε
περισσότερα
10:51 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Βουλή: Άρχισε η εφαρμογή του «χρονο-κόφτη» στις ομιλίες της ολομέλειας – Τον… εγκαινίασε ο Μιχάλης Κατρίνης – Δείτε βίντεο

Άρχισε, από σήμερα, η εφαρμογή του λεγόμενου «χρονο-κόφτη» στις συνεδριάσεις που διεξάγονται σ...
09:15 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Βουλή: Πρεμιέρα σήμερα για τον «χρονοκόφτη» στις ομιλίες – Πώς θα λειτουργεί

Πρεμιέρα σήμερα για τον «χρονοκόφτη» στην Ολομέλεια της Βουλής, ένα μέτρο που αποσκοπεί στο να...
08:40 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Στον «αστερισμό» του βιβλίου Τσίπρα: Στα τηλέφωνα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς

Η Αριστερά τις τελευταίες ημέρες ζει στον «αστερισμό» του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Το γεγονός...
07:53 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη θα υποδεχθεί στις 11:00 ο Πρωθυπουργ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα