«Πυρά» Καμμένου κατά Σαμαρά: «Το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή» – Τι είπε για το ενδεχόμενο επιστροφής στην πολιτική

Για το εάν υπάρχουν σκέψεις επιστροφής στην πολιτική αλλά και για τον Αντώνη Σαμαρά μίλησε σε συνέντευξή του ο Πάνος Καμμένος.

Όπως είπε στο KONTRA, «οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν κατέβηκαν στις εθνικές εκλογές του 2019 γιατί όταν ήρθε στη Βουλή η Συμφωνία των Πρεσπών, αποχωρήσαμε από την κυβέρνηση και εν συνεχεία αποχώρησα και εγώ από την πολιτική. Εμείς θα επανέλθουμε μόνο αν υπάρξει θέμα εθνικών ζητημάτων του Αιγαίου και αυτό ήταν μία απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου των Ανεξάρτητων Ελλήνων».

Ο κ. Καμμένος υποστήριξε ότι «δεν μπορώ να σας πω ότι μου λείπει η πολιτική, όμως θλίβομαι να βλέπω την εικόνα αυτή στη Βουλή που δεν υπάρχει αντιπολίτευση και δεν υπάρχει και μια δημιουργική πολιτική στις διεθνείς εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τη γεωπολιτική αλλαγή».

Για τον Αντώνη Σαμαρά

Ο κ. Καμμένος, δεν παρέλειψε να στραφεί και κατά του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως «έχει δίκιο σχετικά με το μπλε ΠΑΣΟΚ, όμως ο Αντώνης Σαμαράς ήταν που συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, έδωσε χαρτί συγχώρεσης στον Γιώργο Παπανδρέου και συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο», ενώ πρόσθεσε πως ο πρώην πρωθυπουργός αποτελεί «την πολιτική εκδοχή του αρχαιότερου επαγγέλματος του κόσμου».

«Το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και αυτό είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς που το 1993 ανέτρεψε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε μιλήσει για διαπλεκόμενα συμφέροντα και εκτέλεση εντολής. Και τώρα ο Σαμαράς κάνει το ίδιο: προσπαθεί να εξουδετερώσει οποιαδήποτε δύναμη δεξιότερα της ΝΔ», συνέχισε, καταλήγοντας με αιχμηρή αναφορά στη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας πως «ούτε ο… Φιντέλ Κάστρο στο τηλεοπτικό κανάλι της Κούβας δεν είχε δώσει συνέντευξη διάρκειας δύο ωρών».

