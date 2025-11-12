Πειραιάς: Σορός 70χρονου άνδρα ανασύρθηκε από το λιμάνι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λιμενικό Σώμα

Σορός άνδρα εντοπίστηκε μετά τις 4 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε1, στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για 70χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανασύρθηκε από στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ).

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη σορό στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είστε πιο έξυπνοι από το top 0,5% των ανθρώπων; Εντοπίστε το μοναδικό C ανάμεσα σε όλα τα O, λύστε το τεστ παρατηρητικότητα...

Το πικάντικο μπαχαρικό που μπορεί να ρίξει τη χοληστερίνη και να ενισχύσει την καρδιά

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Δημοσιεύτηκε ο πίνακας με τις εγκεκριμένες αιτήσεις – Εντάσσονται πάνω από 100....

ΑΦΜ σε ανήλικα τέκνα: Πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση οι γονείς στα στοιχεία των παιδιών τους

Το ζώδιο που δείχνει ψυχρό και απόμακρο αλλά έχει πολύ τρυφερή ψυχή – «Tα φαινόμενα απατούν»

Το WhatsApp επιτρέπει πλέον αποστολή μηνυμάτων σε άτομα άλλων εφαρμογών
περισσότερα
07:07 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Νοεμβρίου

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Νείλ...
06:23 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (12/11) στην Αθήνα και σε άλλες 14 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
05:53 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 12 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ημέρα Μνήμ...
05:22 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (12/11)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα