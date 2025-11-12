Πειραιάς: Σορός 70χρονου άνδρα ανασύρθηκε από το λιμάνι

Σορός άνδρα εντοπίστηκε μετά τις 4 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε1, στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για 70χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανασύρθηκε από στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ).

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη σορό στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.