Παναμάς: Κατάσχεση 12 τόνων κοκαΐνης σε επιχείρηση στον Ειρηνικό Ωκεανό

Enikos Newsroom

διεθνή

Παναμάς: Κατάσχεση 12 τόνων κοκαΐνης σε επιχείρηση στον Ειρηνικό Ωκεανό

Οι Aρχές του Παναμά ανακοίνωσαν χθες Τρίτη (11/11) ότι κατέσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης – ποσότητα ρεκόρ στην ιστορία της χώρας – σε επιχείρηση που διεξήχθη στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας Χούλιο Βιγιαρεάλ, η επιχείρηση διεξήχθη τη Δευτέρα σε πλοίο που είχε αναχωρήσει από την Κολομβία με προορισμό τις ΗΠΑ. Δέκα μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν, ανάμεσά τους υπήκοοι Βενεζουέλας, Ισημερινού και Νικαράγουας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση από το 2007, όταν είχαν κατασχεθεί 19 τόνοι κοκαΐνης στα χωρικά ύδατα του Παναμά στον Ειρηνικό, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες πέρυσι ανέφεραν πως κατέσχεσαν συνολικά 124 τόνους ναρκωτικών.

Ο Παναμάς αποτελεί κόμβο διακίνησης κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική, κυρίως από τη γειτονική Κολομβία, με προορισμό τις ΗΠΑ.

Τους τελευταίους μήνες, αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής επιδιώκουν να τονίσουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν με στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στην περιοχή με δεδηλωμένο στόχο την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 20 πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 76 ανθρώπων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα για να διεξάγουν επιχείρηση με στόχο να ανατρέψουν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και να υφαρπάξουν τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πέθανε η Αναστασία Τασούλα: Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που ξύπνησε από καταστολή και μεταμοσχεύθηκε επιτυ...

Ο κανόνας 80/20 που ακολουθούν οι επιτυχημένοι αλλά αγνοούν όλοι οι υπόλοιποι

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Δημοσιεύτηκε ο πίνακας με τις εγκεκριμένες αιτήσεις – Εντάσσονται πάνω από 100....

ΑΦΜ σε ανήλικα τέκνα: Πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση οι γονείς στα στοιχεία των παιδιών τους

Το ζώδιο που δείχνει ψυχρό και απόμακρο αλλά έχει πολύ τρυφερή ψυχή – «Tα φαινόμενα απατούν»

Το WhatsApp επιτρέπει πλέον αποστολή μηνυμάτων σε άτομα άλλων εφαρμογών
περισσότερα
05:15 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Αυστρία: Διαδηλώσεις στη Βιέννη κατά εκδήλωσης που τιμά ναζιστή πολιτικό

Περίπου 200 άτομα συγκεντρώθηκαν χθες στη Βιέννη για να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε εκδήλωσ...
05:10 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Ο τυφώνας Fung-wong σαρώνει την Ταϊβάν – Χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Περισσότεροι από 8.300 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην Ταϊβάν, καθ...
04:55 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Κολομβία: Ο Γκουστάβο Πέτρο αναστέλλει την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ λόγω επιθέσεων στην Καραϊβική

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, διέταξε τις δυνάμεις δημόσιας ασφάλειας της χώρας να...
04:06 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Έχω «υποχρέωση» να μηνύσω το BBC για την παραποίηση των δηλώσεών μου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει «υποχρέωση» να προχωρήσει σε μήνυση κατά τ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα