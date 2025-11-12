Άδωνις Γεωργιάδης: Τα Ψαρά επισκέφθηκε ο υπουργός Υγείας – «Χτίζουμε νέο Κέντρο Υγείας από την αρχή»

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα Ψαρά επισκέφθηκε ο υπουργός Υγείας – «Χτίζουμε νέο Κέντρο Υγείας από την αρχή»

Επίσκεψη στα Ψαρά πραγματοποίησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όπου παρακολούθησε την πορεία κατασκευής του Κέντρου Υγείας.

Ο υπουργός, που συνοδευόταν από τον βουλευτή Χίου της ΝΔ Νότη Μηταράκη, ανέφερε ότι θα βρίσκονται στο νησί σε λίγες ημέρες δύο ιατροί, ένας οπλίτης που υπηρετεί τη θητεία του και ένας αγροτικός.

Παράλληλα, όπως αναφέρει, κτίζεται από την αρχή το Κέντρο Υγείας, αλλά και πέντε κατοικίες για το ιατρικό προσωπικό στο νησί.

Στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας έγραψε:

«Σήμερα μαζί με τον Νότη Μηταράκη επισκεφθήκαμε τα Ψαρά. Εκεί στείλαμε με τον Βασίλη Κικίλια και το Υπουργείο Ναυτιλίας πλωτό ασθενοφόρο, προσλάβαμε εμείς νοσηλευτή, οδηγό ασθενοφόρου και λοιπό προσωπικό. Πήραμε ιατρό οπλίτη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αμύνης, και αποδέχθηκε την θέση και πάει σε 20 μέρες και ένας αγροτικός ιατρός, οπότε θα έχει και 2 ιατρούς.

Παράλληλα μέσω του ΤΑΑ εκτελούμε σε συνεργασία με τον Δήμο ένα από τα μεγαλύτερα μας έργα ύψους 2.200.000€. Κτίζουμε νέο Κέντρο Υγείας από την αρχή. Και μέσα σε αυτό, εκτός από τους πολλούς νέους χώρους για τα νέα ιατρεία, φτιάχνουμε και 5 κατοικίες πλήρως εξοπλισμένες για το προσωπικό μας.

Έτσι εκτός από τα οικονομικά κίνητρα που δίνουμε, θα παρέχουμε και ολοκαίνουργια κατοικία.

Η Ελλάς χρωστάει στα Ψαρά και εμείς ξεπληρώνουμε λίγο από αυτό το χρέος της με πολύ δουλειά για να προσφέρουμε καλύτερη ζωή στους κατοίκους εκεί.

Εγκαίνια επίσημα θα κάνουμε το καλοκαίρι.»

