Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Κατάρριψη ουκρανικού drone που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αντιαεροπορικές μονάδες κατέστρεψαν ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) το οποίο κατευθυνόταν προς τη Μόσχα. Την είδηση γνωστοποίησε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Ο Σομπιάνιν ανέφερε ότι το drone εντοπίστηκε και καταρρίφθηκε εγκαίρως, χωρίς να υπάρξουν ζημιές ή τραυματισμοί. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πού ή πότε ακριβώς σημειώθηκε η κατάρριψη.

Πηγή: Reuters

03:35 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

