Kυριάκος Πιερρακάκης: «Aπό το 2019 έως σήμερα έγιναν στην Ελλάδα όσες άμεσες ξένες επενδύσεις είχαν γίνει στα πρώτα 17 χρόνια του ευρώ»

Enikos Newsroom

πολιτική

Πιερρακάκης

Επενδύσεις, εξαγωγές, παραγωγικότητα και νέο παραγωγικό μοντέλο, ορίζουν τη στρατηγική της κυβέρνησης στην Οικονομία, τονίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη συμμετοχή του στο 8ο Athens Investment Forum. Όπως τονίζει ο υπουργός «από το 2019 έως σήμερα οι άμεσες ξένες επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα ισοδυναμούν με όσες είχαν γίνει στα πρώτα 17 χρόνια του ευρώ. Για να συνεχίσουμε, χρειαζόμαστε ιδιωτικούς καταλύτες που θα μοχλεύσουν δημόσιους πόρους και θα επιταχύνουν τη δυναμική της ανάπτυξης».

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει:

«Στο 8ο Athens Investment Forum συζητήσαμε σχετικά με τους τέσσερις πυλώνες που ορίζουν τη στρατηγική της Ελληνική Κυβέρνηση για τη μετάβαση στην επόμενη φάση της ελληνικής οικονομίας: επενδύσεις, εξαγωγές, παραγωγικότητα και νέο παραγωγικό μοντέλο.

Από το 2019 έως σήμερα οι άμεσες ξένες επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα ισοδυναμούν με όσες είχαν γίνει στα πρώτα 17 χρόνια του ευρώ. Για να συνεχίσουμε, χρειαζόμαστε ιδιωτικούς καταλύτες που θα μοχλεύσουν δημόσιους πόρους και θα επιταχύνουν τη δυναμική της ανάπτυξης.

Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η σύνδεση επενδύσεων με μεταρρυθμίσεις και η αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, είναι τα κλειδιά για το επόμενο βήμα.

Ο τρόπος σκέψης μας έχει αλλάξει: από τα διλήμματα του χθες περνάμε στην πράξη του σήμερα, με μοναδικό κριτήριο την ταχύτητα λήψης και υλοποίησης των αποφάσεων. Πλέον, το ζητούμενο δεν είναι αν θα προχωρήσουμε, αλλά πόσο γρήγορα θα το κάνουμε» καταλήγει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

Στο 8ο Athens Investment Forum συζητήσαμε σχετικά με τους τέσσερις πυλώνες που ορίζουν τη στρατηγική της Ελληνική…

Δημοσιεύτηκε από Kyriakos Pierrakakis στις Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πέθανε η Αναστασία Τασούλα: Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που ξύπνησε από καταστολή και μεταμοσχεύθηκε επιτυ...

Ο κανόνας 80/20 που ακολουθούν οι επιτυχημένοι αλλά αγνοούν όλοι οι υπόλοιποι

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Δημοσιεύτηκε ο πίνακας με τις εγκεκριμένες αιτήσεις – Εντάσσονται πάνω από 100....

ΑΦΜ σε ανήλικα τέκνα: Πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση οι γονείς στα στοιχεία των παιδιών τους

Το ζώδιο που δείχνει ψυχρό και απόμακρο αλλά έχει πολύ τρυφερή ψυχή – «Tα φαινόμενα απατούν»

Το WhatsApp επιτρέπει πλέον αποστολή μηνυμάτων σε άτομα άλλων εφαρμογών
περισσότερα
00:20 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Παύλος Γερουλάνος: «Πρέπει να γίνει καλύτερη η λειτουργία του ΠΑΣΟΚ»

Ο Παύλος Γερουλάνος μίλησε για την λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα δεν έχει...
18:55 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Τσίπρας για την «Ιθάκη»: Πρόκειται για ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του τόπου – Στο βιβλίο αναφέρομαι σε πρόσωπα και δεν τα κολακεύω

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα , “Ιθάκη”, θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Gutenberg σ...
18:32 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Φάμελλος: Πολιτικό μου καθήκον να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξει πολιτική αλλαγή – Να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συμφωνήσουμε

«Πρέπει να προχωρήσει ο προοδευτικός χώρος· και ο προοδευτικός και ο δημοκρατικός χώρος της χώ...
18:21 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε ΔΕΣΦΑ και Interplast – Τα μηνύματα από την Κομοτηνή για ενέργεια, μεταποίηση και εργαζομένους

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίο...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα