Ελένη Τσολάκη: «Ολοκληρωμένος μπορεί να νιώσεις και χωρίς παιδάκι, αλλά εγώ ένιωσα με το παιδί – Το θέλαμε πάρα πολύ»

Την Ελένη Τσολάκη φιλοξένησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο The 2Night Show του ΑΝΤ1, σε μια συζήτηση όπου η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα, αλλά και για τις επαγγελματικές συνεργασίες της που δεν πήγαν όπως θα ήθελε.

Αναφερόμενη στον ερχομό του παιδιού της, η παρουσιάστρια δήλωσε: «Το θέλαμε πάρα πολύ. Μου έλεγε η μαμά μου ότι όταν κάνεις το μωράκι σου, τα συναισθήματα που θα νιώσεις θα είναι πρωτόγνωρα και διαφορετικά. Όταν την πήρα στα χέρια, είπα στη μαμά μου ότι οι περιγραφές σου δεν αγγίζουν καν την αλήθεια. Ολοκληρωμένος μπορεί να νιώσεις και χωρίς παιδάκι, αλλά εγώ ένιωσα με το παιδί.».

Η ίδια πρόσθεσε πως μεγάλωσε σε δεμένη οικογένεια και αναφέρθηκε στη στάση της μητέρας της: «Κάποια στιγμή η μαμά μου κατάλαβε ότι περνούν τα χρόνια και δεν είναι το πρότυπο της ζωής το ίδιο με αυτό που ήταν κάποτε. Άλλαξε κι εκείνη. Σταμάτησε να μου το λέει να γίνω μητέρα.».

Με χιούμορ περιέγραψε και την αντίδραση της σκυλίτσας της, Τρούφας, στον ερχομό του μωρού: «Η Τρούφα, το σκυλάκι μου, δέχθηκε το παιδί χάλια. Της έστειλα από το μαιευτήριο το φορμάκι της μικρής κι ακόμα δεν έχει πιάσει τίποτα. Ακόμα και τώρα που η μικρή άρχισε και κινείται και παρατηρεί, η Τρούφα εξαφανίζεται. Ο γιατρός μου είπε ότι θέλει ένα χρόνο προσαρμογής. Ελπίζω κάποια στιγμή να συμφιλιωθεί. Είναι κτητική πολύ.».

Στη συνέχεια, η Ελένη Τσολάκη μίλησε και για τις δύσκολες στιγμές που έχει περάσει στον χώρο της τηλεόρασης, τονίζοντας: «Είχα κακές συνεργασίες αλλά με τα χρόνια, με ψυχραιμία κι εμπειρία έμαθα να τις διαχειρίζομαι. Έχω κάνει συνεργασίες που ήταν καλές και κατάλαβα στη λήξη τους ότι είναι κακές. Αυτό είναι χειρότερο.».

