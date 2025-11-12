Ντόναλντ Τραμπ: Έχω «υποχρέωση» να μηνύσω το BBC για την παραποίηση των δηλώσεών μου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει «υποχρέωση» να προχωρήσει σε μήνυση κατά του BBC, κατηγορώντας το βρετανικό δίκτυο για παραποίηση των δηλώσεών του πριν από τις επιθέσεις της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

«Λοιπόν, νομίζω ότι έχω υποχρέωση να το κάνω», ανέφερε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στη δημοσιογράφο Λόρα Ίνγκραχαμ του Fox News, υπογραμμίζοντας πως σκοπεύει να κινηθεί νομικά για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα μειώσει ορισμένους δασμούς στις εισαγωγές καφέ, στο πλαίσιο πολιτικής ενίσχυσης της αγοράς. Η δήλωση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που μεταδόθηκε την Τρίτη στην εκπομπή «The Ingraham Angle».

Οι δύο αυτές κινήσεις αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια της διοίκησης Τραμπ να χαλαρώσει οικονομικούς περιορισμούς, ενώ την ίδια στιγμή διατηρεί σκληρή στάση απέναντι στα μέσα ενημέρωσης που, όπως υποστηρίζει, τον δυσφημούν.

Πηγή: Reuters