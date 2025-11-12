Euroleague: Ιστορική αγκαλιά Βασίλη Σπανούλη και Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά το Παρτίζαν-Μονακό – ΒΙΝΤΕΟ

Κάποτε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Βασίλης Σπανούλης ήταν μαζί στον Παναθηναϊκό, με τον Σέρβο προπονητή να καθοδηγεί τον Έλληνα γκαρντ σε μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες. Όλα όμως άλλαξαν όταν ο Σπανούλης μετακόμισε στον Ολυμπιακό, με τις σχέσεις των δύο ανδρών να «παγώνουν» για χρόνια.

Η πρώτη τους επαφή μετά από καιρό ήρθε στις 7 Φεβρουαρίου 2025, όταν η Μονακό αντιμετώπισε την Παρτίζαν. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, με τον Ομπράντοβιτς να αποθεώνει τον παλιό του παίκτη για την πορεία του στους πάγκους.

Το επόμενο ραντεβού τους δόθηκε στο Βελιγράδι, στις 11 Νοεμβρίου, για ένα ακόμη παιχνίδι της Euroleague. Η Μονακό, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 20 πόντους στο 33’, κατάφερε να επιστρέψει, όμως τελικά η Παρτίζαν πήρε τη νίκη με 78-76.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι δύο προπονητές αγκαλιάστηκαν, με τον Ομπράντοβιτς να μιλάει για ώρα στο αυτί του Σπανούλη, σε μια συγκινητική στιγμή που επισφράγισε τη συμφιλίωση δύο ανθρώπων που έγραψαν ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.