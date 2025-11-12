Γιώργος Καραμίχος: «Θα ήθελα να έχω συντροφιά, έγιναν κάποιες προσπάθειες αλλά νομίζω ότι δεν είμαι έτοιμος»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (11/11) ο Γιώργος Καραμίχος, σε μια συζήτηση που κάλυψε όλο το φάσμα της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη σχέση με τους γονείς του, τα όσα συμβαίνουν γύρω μας αλλά και τις δικές του αναζητήσεις στην προσωπική του πορεία.

Αναφερόμενος στην οικογένειά του, ο Γιώργος Καραμίχος αποκάλυψε: «Όταν έπαιζα στον “Ήλιο”, η μητέρα μου προσπαθούσε να με πείσει να κάνω τα χαρτιά μου στην αστυνομία. Είναι κλισέ, αλλά ο αγαπημένος μου ήρωας είναι ο πατέρας μου. Είναι 92 χρονών και ακόμη στις επάλξεις».

Στη συνέχεια, μιλώντας για την προσωπική του ζωή, σημείωσε: «Θα ήθελα να έχω συντροφιά. Έγιναν κάποιες προσπάθειες αλλά οι συνιστώσες δεν… βοήθησαν. Δεν είμαι έτοιμος νομίζω, όταν είμαστε έτοιμοι, γίνονται τα πράγματα. Η ιδανική σχέση είναι αυτή που δεν χρειάζεται προσπάθεια και δεν εμπεριέχει στρες».

Ο ηθοποιός στάθηκε και στα ζητήματα επαγγελματικής συμπεριφοράς, αποκαλύπτοντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις έχει αποχωρήσει από δουλειές λόγω έλλειψης σεβασμού. «Κάποιες φορές γίνομαι κακός στη δουλειά για τα αυτονόητα, όπως το κάπνισμα, το οποίο απαγορεύεται. Όταν βλέπω ότι το τραβάνε το σχοινί, αποχωρώ εγώ. Έχω φύγει από κάποιες δουλειές, κάτι θεατρικά. Ο σκηνοθέτης με ρωτούσε με το τσιγάρο σε ένα δωμάτιο 2Χ2 πώς είμαι τώρα μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Η παιδεία μας δεν εμπεριέχει τον σεβασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.