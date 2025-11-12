Εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλία για τη διασπορά ζωονόσων – Σαρωτικοί έλεγχοι σε κτηνοτροφικές μονάδες

Enikos Newsroom

κοινωνία

πρόβατα

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς όλες τις Εισαγγελίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μεταξύ αυτών και της Μαγνησίας, παρήγγειλε ο Εφέτης Εισαγγελέας Λάρισας, με στόχο να διερευνηθούν τα αίτια για την διασπορά της ευλογιάς. Η εισαγγελική παρέμβαση έρχεται μετά την έντονη ανησυχία για την εξάπλωση ζωονόσων και πιθανές παραλείψεις στην εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η έρευνα θα πραγματοποιηθεί από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, σε συνεργασία με ειδικά κλιμάκια ελέγχου, τα οποία θα προχωρήσουν σε εκτεταμένες επιθεωρήσεις όλων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του νομού Μαγνησίας και της υπόλοιπης Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, ζητείται να διερευνηθεί εάν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας, αν γίνεται παράνομη χρήση μη εγκεκριμένων εμβολίων, καθώς και η ύπαρξη περίφραξης και απολυμαντικών τάφρων στις εγκαταστάσεις. Επιπλέον, θα εξεταστεί αν τα οχήματα μεταφοράς ζώων και ζωικών προϊόντων πληρούν τις απαιτούμενες διαδικασίες ελέγχου και απολύμανσης.

Σκοπός της προκαταρκτικής είναι να αποτυπωθεί πλήρως η κατάσταση και να αποδοθούν ευθύνες όπου εντοπιστούν παραλείψεις ή παραβιάσεις των κανονισμών. Οι κτηνοτρόφοι που δεν τηρούν τους κανόνες βιοασφάλειας ή παρεμποδίζουν την εφαρμογή τους, κινδυνεύουν με ποινικές διώξεις για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών και παρεμπόδιση ενεργειών αποτροπής κοινού κινδύνου.

 

 

10:56 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

