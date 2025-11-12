Χανιά: Συνεχίζονται οι έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοουμένων από το χθεσινό ναυάγιο ανοικτά της Γαύδου

Συνεχίζονται οι έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοουμένων από το ναυάγιο λέμβου ανοικτά της Γαύδου που έγινε χθες νωρίς το απόγευμα.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 55 άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρθηκαν για υποδοχή – φιλοξενία στην Αγυιά Χανίων και έχουν ανασυρθεί 3 πτώματα που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο, στην επιχείρηση συμμετέχουν τρία παραπλέοντα σκάφη, ένα σκάφος της frontex, ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα drone του Λιμενικού. Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι 5 μποφόρ βορειοδυτικοί.