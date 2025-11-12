Πηγές Κομισιόν: «Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε την Ελλάδα – Θέλουμε τα χρήματα να φτάνουν στους αγρότες που τα δικαιούνται»

Εύη Κατσώλη

διεθνή

Κομισιόν

«Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε την Ελλάδα, θέλουμε τα χρήματα να φτάνουν στους αγρότες που τα δικαιούνται», τόνισαν πηγές στην Κομισιόν σε μια άτυπη ενημέρωση αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα που σχετίζονται με την αγροτική πολιτική αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αξιωματούχοι ξεκίνησαν τη συζήτηση λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε την Ελλάδα. Θέλουμε τα χρήματα να φτάνουν στους αγρότες που τα δικαιούνται». Όπως είπαν, «η καθυστέρηση στην καταβολή των χρημάτων οφείλεται σε μια διαδικασία που ουσιαστικά η χώρα μας πρέπει να καταβάλει τα χρήματα και στη συνέχεια να γίνει η αποζημίωση», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι αξιωματούχοι προσέθεσαν ότι υπάρχει μία διαδικασία που αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ελέγξει η ελληνική πλευρά πιο προσεκτικά αυτά τα ποσά.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επισπεύσει δυο πολύ κρίσιμες διαδικασίες και συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό από τους αξιωματούχους, την έγκριση του επικαιροποιημένου σχεδίου δράσης που αφορά το ζήτημα ροής των πληρωμών που κατατέθηκε πριν από λίγες ημέρες και αναμένεται, εφόσον όλα πάνε καλά, η έγκριση να γίνει πριν τα Χριστούγεννα, ενώ το δεύτερο κομμάτι αφορά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που αρχικά θα είχε ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου. Σύμφωνα με την Κομισιόν, με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα επισπεύσει τη διαδικασία με στόχο να ολοκληρωθεί ως τα μέσα Μαρτίου.

Η Κομισιόν αναφέρθηκε και στον τρόπο των πληρωμών, αλλά και για έρευνες που συνεχίζονται σε άλλες 10 χώρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Με διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού η επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Χίου

Αρθρίτιδα: Η καλύτερη τροφή για να προστατευτείτε από τις φλεγμονές – Την έχετε ήδη στο ντουλάπι σας

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Οι αντιλήψεις που έχει η Generation Z για την εργασία και την εκπαίδευση

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Γιατί θα καταβληθεί νωρίτερα φέτος

Πώς να αναβαθμίσετε έναν «μη συμβατό» υπολογιστή με Windows 10 σε Windows 11 δωρεάν

Οι πλανήτες μπορεί να παράγουν το δικό τους νερό κατά τη διαμόρφωσή τους – Σημαίνει αυτό περισσότερους κατοικήσιμους κόσμου...
περισσότερα
17:36 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Λεπέν: Εάν δεν δικαιωθεί στο εφετείο, δεν θα είναι υποψήφια πρόεδρος το 2027 – Παραδίδει τη σκυτάλη στον Μπαρντελά

Η Μαρίν Λεπέν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γ...
17:15 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Στη δημοσιότητα νέα emails του Επστάιν που «καίνε» τον Τράμπ – «Φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια»

Ο Τζέφρι Επστάιν είχε ισχυριστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσ...
16:56 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Κομισιόν: Παρουσίασε την «Ασπίδα για την Δημοκρατία» – Οι 3 βασικοί στόχοι

Ένα φιλόδοξο πακέτο μέτρων και στρατηγικών με στόχο την ενίσχυση της δημοκρατίας, της διαφάνει...
16:30 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο – Εκτιμήσεις για 5,3 Ρίχτερ

Νέος ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Κύπρο. Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα