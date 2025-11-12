Άρειος Πάγος: Έτοιμα τα γραφεία των Δικαστικών Συμβουλίων για τις υποθέσεις Τριαντόπουλου – Καραμανλή

Ανακοίνωση για τις δύο υποθέσεις που αφορούν την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και τη διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος και βρίσκονται ενώπιον της Δικαιοσύνης εξέδωσε σήμερα (12/11) ο Άρειος Πάγος.

Πρόκειται για τις υποθέσεις του πρώην υπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου, για τον οποίο διερευνάται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, καθώς και του τέως υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, για τον οποίο διερευνάται το ίδιο αδίκημα σχετικά με τη λειτουργία του ΟΣΕ.

Στην ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου και αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, σημειώνεται ότι, αναγνωρίζοντας τη σημασία των συγκεκριμένων υποθέσεων και την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και ανεπηρέαστη δικαστική διερεύνηση, δρομολογήθηκε μια σειρά οργανωτικών και υλικοτεχνικών παρεμβάσεων με στόχο τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της ομαλής εξέλιξης των ανακριτικών διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, χώροι μετασκευάστηκαν και εξοπλίστηκαν με σύγχρονα συστήματα ψηφιοποίησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ασφάλεια, λειτουργική αυτονομία και κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον για τους ανακριτές, τους εισαγγελείς και τους διαδίκους.

Ιδιαίτερη μέριμνα, όπως τονίζεται, δόθηκε στην προστασία της μυστικότητας της ανάκρισης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για την πρώτη υπόθεση έχει ξεκινήσει ήδη η ανάκριση, ενώ για τη δεύτερη ολοκληρώνονται οι αναγκαίες διαρρυθμίσεις με σκοπό να ξεκινήσει η ανακριτική διαδικασία στα μέσα της επόμενης εβδομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αρείου Πάνου

«Όπως είναι γνωστό ενώπιον του Αρείου Πάγου εκκρεμούν κατόπιν της ενεργοποίησης του νόμου περί ευθύνης υπουργών κατά την διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος δύο υποθέσεις.

Ο Άρειος Πάγος, προκειμένου οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές να επιτελέσουν απερίσπαστες το έργο τους, να αποδώσουν δικαιοσύνη και να απαντηθούν τα εύλογα ερωτήματα των πολιτών για τις υποθέσεις αυτές, προχώρησε στην υποστήριξη του δύσκολου έργου των ανακρίσεων με σειρά μέτρων σχετικών με την οργάνωση διαδικασιών και την διαμόρφωση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών .

Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν χώροι που μετασκευάστηκαν και εξοπλίστηκαν με σύγχρονα συστήματα ψηφιοποίησης προκειμένου να παρέχουν ασφάλεια, λειτουργική αυτονομία και κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, προσαρμοσμένο στις υψηλές απαιτήσεις των υποθέσεων. Δόθηκε μεγάλη προσοχή στην προστασία της μυστικότητας της ανάκρισης (επί του ζητήματος έχουμε τοποθετηθεί και στο από 7-8-2025 δελτίο Τύπου μας) και στην εξυπηρέτηση των αναγκών όχι μόνον των Δικαστικών Συμβουλίων, των Ανακριτών και των Εισαγγελέων, αλλά και των διαδίκων.

Σήμερα, η ανάκριση της υπόθεσης, που προηγήθηκε χρονικά, διεξάγεται κανονικά στον επιλεγέντα χώρο. Όσον αφορά στην ανάκριση της δεύτερης υπόθεσης οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και οι χώροι των γραφείων θα παραδοθούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας στο Δικαστικό Συμβούλιο, τον Ανακριτή και τον Εισαγγελέα προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους.

Η υποχρέωση της προστασίας της δίκαιης δίκης και η με ασφάλεια άσκηση των καθηκόντων των κληρωθέντων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών στις συγκεκριμένες υποθέσεις αποτελούν, όπως και σε κάθε δίκη, αδιαπραγμάτευτη αρχή του Αρείου Πάγου.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου

Παναγιώτης Λυμπερόπουλος

Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου»