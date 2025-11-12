Δημοσκόπηση RealPolls: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για Σαμαρά, Τσίπρα, ενεργειακές συμφωνίες και Γκιλφόιλ

Προβάδισμα 12 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, με την Φωνή Λογικής να είναι στην 5η θέση, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 24,2% και ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ με 10%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,1%, το ΚΚΕ με 6%, η Φωνή Λογικής με 4,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2%, η Νίκη και η Νέα Αριστερά με 1,5%, οι Σπαρτιάτες με 1,2%, «Άλλο» με7,8%, ενώ 19% είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ εξασφαλίζει ποσοστό 30,6%, το ΠΑΣΟΚ 13,9%, η Ελληνική Λύση 9,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,6%, το ΚΚΕ 7,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,6, η Φωνή Λογικής 5,9%, το ΜέΡΑ25 4,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, η Νίκη 1,9%, η Νέα Αριστερά 1,7%, οι Σπαρτιάτες με 1,5 και άλλο το 8%.

Οι ενεργειακές συμφωνίες

Ως προς τις ενεργειακές συμφωνίες που ανακοινώθηκαν κατά τη Σύνοδο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (6–7 Νοεμβρίου), καταγράφεται ευρεία θετική αξιολόγηση: για τις γεωτρήσεις της ExxonMobil στο Ιόνιο «σίγουρα ναι» απαντά το 30,5% όσον αφορά στο εάν είναι θετικό βήμα και «μάλλον ναι» το 27,8% (σύνολο 58,3%).

Ως προς τις συμφωνίες ώστε η Ελλάδα να λειτουργήσει ως κόμβος διαμεταγωγής του αμερικανικού LNG, το 57,7% (30,6% «σίγουρα ναι» και 27,1% «μάλλον ναι») τις αξιολογούν θετικά.

Παράλληλα, ένα 45,4% (15,1% σίγουρα και 30,3% μάλλον) απαντά θετικά στο ερώτημα αν οι συγκεκριμένες συμφωνίες θα μας «προστατεύσουν από την τουρκική απειλή».

Ωστόσο  το 62,5% των ερωτηθέντων (21,7% «μάλλον όχι» και 40,8% «σίγουρα όχι») δηλώνουν ότι, κρίνοντας από τις επιλογές της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στη «σωστή πλευρά της Ιστορίας». Mόνο το 34,8% (16,3% «σίγουρα ναι» και 18,5% «μάλλον ναι») απαντούν θετικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται σε ποσοστό 30% μακράν ο καλύτερος στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Δεύτερος έρχεται ο Κώστας Καραμανλής με 18% και τρίτος ο Αλέξη Τσίπρας με 13,7%. Ο Αντώνης Σαμαράς, με 6,5%, βρίσκεται κάτω και από τον Γιώργο Παπανδρέου.

Σημειώνεται ότι το 33,7% (Θετικά – Μάλλον Θετικά) έναντι 31,3% (Μάλλον αρνητικά – Αρνητικά) αξιολογεί θετικά την μέχρι τώρα δραστηριότητα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα, η οποία είναι συνδεδεμένη άμεσα με της επίτευξη των ενεργειακών συμφωνιών.

Παρά τις ενεργειακές συμφωνίες και παρόλο τον θετικό τους αντίκτυπο, οι πολίτες δεν θεωρούν ότι θα βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση: To 56,7% απάντησε αρνητικά στο ερώτημα.

Οι πολίτες θεωρούν τον κ. Μητσοτάκη καλύτερο ανάμεσα στους τέσσερις τελευταίους εκλεγμένους πρωθυπουργούς της χώρας στην αμεσότητα στην επίλυση προβλημάτων, με 31,8% και με τον κ. Τσίπρα να έρχεται δεύτερος στο 21,3%. Η καλύτερη επίδοση του κ. Μητσοτάκη, σε σύγκριση πάλι με τους τελευταίους τέσσερις εκλεγμένους πρωθυπουργούς, είναι στον τομέα των μεταρρυθμίσεων όπου εκεί η επίδοση του είναι στο 38,8% με τον δεύτερο τον κ. Τσίπρα στο 17,9%

Ο Τσίπρας και ο Σαμαράς

Αρνητικά είναι τα νέα ευρήματα σχετικά με την απήχηση τόσο του κ. Τσίπρα όσο και του κ. Σαμαρά αναφορικά με τα φημολογούμενα σχέδιά τους για δημιουργία κόμματος.

Ο κ. Σαμαράς μετρά ένα συνολικό ποσοστό 10,4% στην πιθανότητα κάποιος να ψηφίσει ένα κόμμα με αυτόν αρχηγό (3,8% «πολύ πιθανό» και 6,6% «αρκετά πιθανό»), ενώ τον περασμένο Οκτώβριο το σύνολο ήταν 11,1% (4,1% «πολύ πιθανό» και 7% «αρκετά πιθανό»). Σχεδόν τρεις στους τέσσερις Ελληνες πάντως (ποσοστό 73,4%) δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να τον ψηφίσουν.

Ως προς το «κόμμα Τσίπρα», μόνο ένα 17,6% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι είναι πιθανό να το ψηφίσουν (9,9% «πολύ πιθανό» και 7,7% «αρκετά πιθανό»), ενώ το 67,9% δηλώνει κάθετα ότι δεν θα το ψηφίσει. Στην αντίστοιχη έρευνα του Οκτωβρίου, ένα κόμμα με αρχηγό τον κ. Τσίπρα θα ψήφιζε το 20,6% (11,3 «πολύ πιθανό» και 9,3% «αρκετά πιθανό»), ενώ «καθόλου πιθανό» δήλωνε το 65%.

«Στο υποθετικό σενάριο που όλα τα κόμματα είχαν για αρχηγό διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που έχουν τώρα, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;»

Σε περίπτωση που η ΝΔ άλλαζε αρχηγό θα είχε μόνο οριακά οφέλη, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα εκτινασσόταν στο 16,5% στην πρόθεση ψήφου και ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερδιπλασίαζε τα ποσοστά του. Αντιθέτως όλα τα αρχηγικά-προσωποπαγή κόμματα (Ελληνική Λύση και κυρίως Πλεύση Ελευθερίας, Κίνημα Δημοκρατίας, Φωνή Λογικής, ΜέΡΑ25) θα εξαϋλωνόταν.

Η ταυτότητα της έρευνας:

  • Εταιρεία: R.P. REALPOLLS LTD
  • Εντολέας: www.protagon.gr
  • Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική (μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα με τυχαία δειγματοληψία και χρήση κωδικών μιας χρήσης) με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.
  • Γεωγραφική Περιοχή: Πανελλαδική
  • Διάστημα Συλλογής Στοιχείων: 09/11-10/11 2025
  • Σύνολο δείγματος: 1765 άτομα 17 ετών και άνω με δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές.
  • Μέγιστο δειγματοληπτικό σφάλμα (υπολογίστηκε με την τεχνική bootstrap): ±2,7% με διάστημα εμπιστοσύνης 95%.
  • Μεταβλητές στάθμισης: Ηλικία, Φύλο, περιφέρεια ψήφου, ψήφος στις βουλευτικές εκλογές του 2023
  • Μέθοδος στάθμισης: Raking πολλαπλών μεταβλητών με βάση τα πρότυπα και τους αλγορίθμους της American National Elections Studies (ANES, https://electionstudies.org/ )
  • Μέθοδος εκτίμηση εκλογικής επιρροής Random Forest Classification/ LightGbm Classification, Ακρίβεια άνω του 84%)
  • Ιστότοπος εταιρείας: www.realpolls.eu
  • Αρ. πρωτοκόλλου κοινοποίησης στο ΕΣΡ: 3428/10-6-2021, Aρ. Απόφασης ΕΣΡ: 218/2022/27-6-2022

