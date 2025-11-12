«Sounio Challenge»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Σουνίου το Σάββατο λόγω του αγώνα τριάθλου

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθεί σε ισχύ, την Κυριακή στις 16/11, στην οδό Αθηνών – Σουνίου λόγω του αγώνα τριάθλου «Sounio Challenge» που θα διεξαχθεί.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με την προσωρινή και πλήρη διακοπή από τις 06:45 έως τις 12:30 στο τμήμα από την οδό Δειλινών έως την ανώνυμη οδό έναντι ΙΝ Αγ. Ιωάννη Προδρόμου.

Οι οδηγοί των οχημάτων μπορούν για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να επιλέγουν τις εξής εναλλακτικές διαδρομές:

Προς Λαύριο και Σούνιο (προς το Ναό του Ποσειδώνα):

ΕΟ Αθηνών-Σουνίου ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο – αριστερά Λ. Καραμανλή – δεξιά Λ. Λαύριου – Λ. Καμαρίζης (συνέχεια Λαυρίου) – δεξιά Λ. Σουνίου.

Από Λεγρενά:

Λ. Θησέως – Προφήτη Ηλία έως τη διασταύρωση με τη Λ. Καμαρίζης και στη συνέχεια:

Προς Λαύριο: δεξιά Λ. Καμαρίζης – δεξιά Λ. Σουνίου.

δεξιά Λ. Καμαρίζης – δεξιά Λ. Σουνίου. Προς Ανάβυσσο: αριστερά Λ. Καμαρίζης έως διασταύρωση με Λ. Καραμανλή.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στον οικισμό των Λεγρενών στο ύψος της οδού Αζιναίων, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα πραγματοποιείται με διακοπή τμήματος του αγώνα και με συνοδεία δικύκλων προς την οδό Αριάδνης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στον οικισμό του Χάρακα σε περίπτωση ανάγκης θα πραγματοποιηθεί μέσω ανώνυμης οδού εκτός της διαδρομής έως το ύψος του οικισμού Καταφυγί, με διακοπή τμήματος του αγώνα και με συνοδεία δικύκλων.