Σεισμός στην Κύπρο: Μεγάλες ρωγμές στη Μονή Αγίου Νεοφύτου – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Κύπρος, ρωγμές, Μονή Αγίου Νεοφύτου

Ζημιές, κυρίως ρωγμές, προκάλεσε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο, ο σεισμός που σημειώθηκε το πρωί στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι το απόγευμα καταγράφηκε νέα σεισμική δόνηση άνω των 5 Ρίχτερ στο νησί. 

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που δημοσιεύει το cyprustimes.com, μια μεγάλη ρωγμή σχηματίσθηκε στον διάδρομο, έξω από το καθολικό της Σταυροπηγιακής Μονής αλλά και σε δωμάτια του μοναστηριού.

Ο Ηγούμενος της Μονής, Επίσκοπος Χύτρων Λεόντιος ανέφερε ότι τουλάχιστον δυο ρωγμές, μικρότερες υπάρχουν και στον ναό της Μονής.

Στο βόρειο κλίτος, μάλιστα, που είναι καλυμμένο με τοιχογραφίες έχει σχηματισθεί μια παράλληλη γραμμή.

Ο Ηγούμενος Λεόντιος ανέφερε ότι ήδη επικοινώνησαν με λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων οι οποίοι θα επισκεφθούν την Μονή τις επόμενες μέρες για καταγραφή των ζημιών.

Δείτε φωτογραφίες:

Κύπρος, ρωγμές, Μονή Αγίου Νεοφύτου

Κύπρος, ρωγμές, Μονή Αγίου Νεοφύτου

Κύπρος, ρωγμές, Μονή Αγίου Νεοφύτου

Κύπρος, ρωγμές, Μονή Αγίου Νεοφύτου Κύπρος, ρωγμές, Μονή Αγίου Νεοφύτου

 

