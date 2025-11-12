Ουκρανία: Παραιτήθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Έρευνα για διαφθορά στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας

Enikos Newsroom

διεθνή

Γκέρμαν Γκαλουστσένκο Σβιτλάνα Χριντσούκ
Πηγή: Wikipedia

Την παραίτησή τους υπέβαλαν σήμερα το απόγευμα η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Σβιτλάνα Χριντσούκ και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, εν μέσω ενός τεράστιου σκανδάλου διαφθοράς στον ενεργειακό κλάδο της χώρας.

«Υπέβαλα επιστολή παραίτησης», έγραψε η Χριντσούκ με ανάρτηση στο Facebook, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν ευθύνεται για «οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου».

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης, λέγοντας ότι υποστήριξε τις υπηρεσίες κατά της διαφθοράς στην έρευνα τους στον ενεργειακό τομέα.

«Πρώτα απ’ όλα πρέπει να υπάρξει η μέγιστη διαφάνεια στον ενεργειακό τομέα, απολύτως σε όλες τις διαδικασίες» δήλωσε ο Ζελέσνκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του. «Είναι πολύ δύσκολο για τον καθένα στην Ουκρανία τώρα. Είναι εντελώς αφύσικο ότι υπάρχουν ακόμη κάποιες κομπίνες στον ενεργειακό τομέα».

Η υπόθεση διαφθοράς αφορά τον Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, και τον Τιμούρ Μίντιχ, στενό συνεργάτη του Ζελένσκι, ο οποίος έφυγε από την Ουκρανία λίγο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι υπέβαλε αίτημα στη Βουλή για την αποπομπή των δύο υπουργών.

Νωρίτερα το πρωί η πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι έρευνα για διαφθορά διεξάγεται στην ουκρανική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος επτά προσώπων σε σχέση με δωροδοκίες ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στις οποίες εμπλέκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Με διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού η επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Χίου

Αρθρίτιδα: Η καλύτερη τροφή για να προστατευτείτε από τις φλεγμονές – Την έχετε ήδη στο ντουλάπι σας

ΑΑΔΕ: Νέα έκδοση myDATA – Τι αλλάζει

Eurostat: Tι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τον μισθό πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα

Πώς να αναβαθμίσετε έναν «μη συμβατό» υπολογιστή με Windows 10 σε Windows 11 δωρεάν
περισσότερα
19:25 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Αμπάς στην Figaro: «Θα ήθελα τα Κράτη της Παλαιστίνης του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι» – Τι είπε για τη Χαμάς

Την επιθυμία «το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι, με όρους...
18:52 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Λευκός Οίκος για email Επστάιν: «Οι Δημοκρατικοί τα διέρρευσαν επιλεκτικά για να δυσφημίσουν τον πρόεδρο Τραμπ»

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε σήμερα τους Δημοκρατικούς ότι κατασκεύασαν μια «πλαστή αφήγηση» μετά...
18:20 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Σεισμός στην Κύπρο: Μεγάλες ρωγμές στη Μονή Αγίου Νεοφύτου – ΦΩΤΟ

Ζημιές, κυρίως ρωγμές, προκάλεσε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο, ο σεισμός που σημειώ...
18:09 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: Απαντά με γενική κινητοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων και της Μπολιβαριανής Πολιτοφυλακής στην αποστολή της αρμάδας των ΗΠΑ

Η Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι αρχίζει μια «μαζική κινητοποίηση» στρατιωτικού προσωπικού, όπλων κ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα