Boυλή: Τον διοικητικό και οικονομικό έλεγχο των ΕΛΤΑ από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Γραφεία του ΠΑΣΟΚ

«Διενέργεια πλήρους και ανεξάρτητου ελέγχου στα οικονομικά στοιχεία, τις προμήθειες, τις συμβάσεις και τις αποφάσεις που έχουν οδηγήσει τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) στη σημερινή δυσχερή κατάσταση», ζητάει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Οι βουλευτές του κόμματος – μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, απηύθυναν αίτημα προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, Αθανάσιο Μπούρα, ζητώντας «την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για το ζήτημα των ΕΛΤΑ και την κλήση ενώπιον αυτής, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να συζητηθούν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εκκινήσει άμεσα κάθε αναγκαίος διοικητικός και δικαστικός έλεγχος για να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες για την τραγική κατάσταση στην οποία περιήλθαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία».

Παράλληλα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, με θέμα «Αίτημα διενέργειας διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.) για την περίοδο 2017-2025», προς τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Υποδομών & Μεταφορών. Την Ερώτηση υπογράφουν οι βουλευτές Απόστολος Πάνας, Πάρης Κουκουλόπουλος, Γιώργος Νικητιάδης και Αναστάσιος Νικολαΐδης.

Οι υπουργοί ερωτώνται:

1. Αν προτίθενται να ζητήσουν από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) τη διενέργεια πλήρους διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου στα ΕΛΤΑ Α.Ε. για την περίοδο 201 -2025, ο οποίος θα εστιάζει:

  • στις απευθείας αναθέσεις και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών,
  • στη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας,
  • και στη διαχείριση των κονδυλίων κρατικής ενίσχυσης και επιχορηγήσεων;

2. Αν έχει ήδη ενημερωθεί το Υπουργείο Οικονομικών για τυχόν πορίσματα εσωτερικών ή εξωτερικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από την ΕΕΣΥΠ, τους Ορκωτούς Ελεγκτές ή την ΕΑΔ, και αν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματά τους.

3. Αν προτίθενται να απευθύνουν επίσημο αίτημα προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) για τη διενέργεια διοικητικού – διαχειριστικού ελέγχου επί των πράξεων της Διοίκησης των ΕΛΤΑ Α.Ε. την τελευταία τριετία.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ζητούν:

  • Την άμεση ενεργοποίηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) για τη διενέργεια ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης, των προμηθειών, της αξιοποίησης ακινήτων και της συμμόρφωσης με τις αρχές χρηστής διοίκησης.
  • Την κατάθεση όλων των πορισμάτων εσωτερικών ή εξωτερικών ελέγχων που αφορούν τα ΕΛΤΑ κατά την περίοδο 2017-2025.

18:14 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

