Κούβελας για Καρυστιανού: «Μου είπε ότι σκεφτόταν να κινηθεί πολιτικά»

Για το εάν η Μαρία Καρυστιανού σκεφτόταν ή όχι την ίδρυση κόμματος ή κινήματος μίλησε ο επικεφαλής της «Πνοής Δημοκρατίας», Δημήτρης Κούβελας.

Ο Νίκος Καραχάλιος είχε κατονομάσει τον Δημήτρη Κούβελα ως συνεργάτη και σύμβουλο της Μαρίας Καρυστιανού. Όταν ρωτήθηκε για την σχετική δήλωση ο κ. Κούβελας απάντησε στο StatusFM: «Ο κ. Καραχάλιος ίσως να μην ερμήνευσε σωστά κάποια κουβέντα που είχαμε, η οποία δεν ήταν τίποτα μυστικό. Εγώ έχω -θεωρώ- καλή σχέση με την κυρία Καρυστιανού. Είμαστε συνάδελφοι. Είμαι μεγαλύτερος. Ήμουν καθηγητής όταν η κυρία Καρυστιανού ήταν φοιτήτρια. Δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη σχέση».

Εξήγησε ότι οι σχέσεις του με την Μαρία Καρυστιανού είναι καλές και συναντήθηκαν δύο φορές. «Δεν υπάρχουν επαφές με την έννοια που ερμηνεύθηκε. Εγώ συνάντησα την Καρυστιανού δύο φορές. Τη δεύτερη φορά, σχετικά πρόσφατα, πριν το τελευταίο συλλαλητήριο. Της είπα ότι επειδή είναι ένας άνθρωπος με λαϊκό έρεισμα – κάτι που δεν συμβαίνει σε όλα τα μικρά ή μεγαλύτερα κόμματα- εάν χρειάζεται οτιδήποτε εγώ και όχι μόνος μου, με όλη την ‘Πνοή Δημοκρατίας’ που έχουμε δημιουργήσει με άλλους ανθρώπους, ανάλογης αντίληψης, θα σταθούμε δίπλα της και θα της παρέχουμε ό,τι χρειάζεται», είπε ο Δημήτρης Κούβελας.

Και πρόσθεσε: «Έκτοτε με ρώτησε μόνο μέσω sms αν γνωρίζω κάποιους ειδικούς στα οικονομικά. Της έδωσα δύο ονόματα και έκτοτε δεν είχα καμία άλλη επαφή μαζί της».

«Ο κ. Καραχάλιος δεν λέει ψέματα. Ο κύριος Καραχάλιος ίσως να ερμήνευσε με άλλον τρόπο αυτό που του είπα ότι προσφέρθηκα να στηρίξω, να βοηθήσω την κυρία Καρυστιανού στις δυνητικά πολιτικές της επιλογές. Δεν ήξερα αν θα κάνει οτιδήποτε και προφανώς δεν είχα καμία ιδέα ότι ο κύριος Καραχάλιος, με τον οποίο επίσης είμαστε παλιοί γνωστοί, θα έκανε το ‘Κύμα’», τόνισε ο Δημήτρης Κούβελας.

Επιπλέον σημείωσε ότι «εγώ θεωρώ ότι η κυρία Καρυστιανού, επειδή έχει ένα τεράστιο γκελ στον κόσμο, θα πρέπει αυτό να το κεφαλαιοποιήσει».

Σε ερώτηση αν η Μαρία Καρυστιανού του εκμυστηρεύθηκε ότι είναι αποφασισμένη να ιδρύσει κόμμα ή κίνημα ο Δημήτρης Κούβελας ανέφερε ότι «σε εμένα δεν είπε ότι είναι αποφασισμένη. Το σκέφτεται όμως προφανώς».

«Όταν εγώ συνάντησα την Μαρία Καρυστιανού, την παραμονή που θα κατέβαινε στην Αθήνα που έγινε το τελευταίο μεγάλο συλλαλητήριο, δεν μου είπε καν ότι θα κατέβει στην Αθήνα για το συλλαλητήριο. Αφήσαμε ένα έτσι να αιωρείται ότι μπορεί να συναντηθούμε όλοι μαζί με κάποια άτομα δικά μου, εντός ή εκτός εισαγωγικών, που είναι εξειδικευμένα σε θέματα για να την συμβουλεύσουν πολιτικά. Η κυρία Καρυστιανού δεν μπορούσε γιατί έπρεπε να γίνει στη Θεσσαλονίκη και η συνάντηση δεν έγινε ποτέ», είπε ο Δημήτρης Κούβελας.

«Η κυρία Καρυστιανού μού απάντησε ότι θέλει να αλλάξει την κατάσταση στην Ελλάδα. Θέλει μια χώρα με δικαιοσύνη, κάτι που προφανώς θέλουμε όλοι. Θέλει μια χώρα με εθνική ανεξαρτησία. Κάτι που προφανώς θέλουμε όλοι. Αλλά αυτός ο όρος “κοινωνική ανεξαρτησία” και “δικαιοσύνη” είναι αμφιλεγόμενοι όροι», διευκρίνισε ο Δημήτρης Κούβελας.

«Μου είπε ότι σκεφτόταν να κινηθεί πολιτικά. Αν θα το ίδρυε η ίδια, αν θα προσχωρούσε, αν θα ζητούσε μία ευρύτερη συναίνεση δεν μου το εξήγησε», είπε.

Ερωτηθείς ποια είναι η σχέση της Μαρίας Καρυστιανού με την Ζωή Κωνσταντοπούλου ο Δημήτρης Κούβελας ανέφερε ότι «η κυρία Καρυστιανού σε εμένα είπε και νομίζω μπορώ να το πω δημόσια δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν έχει πλέον καμία σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου και θέλει να έχει καμία σχέση με όλο αυτό το σκηνικό των παλαιοπολιτικών σχημάτων γιατί θεωρεί ότι βρίσκονται σε μια πολιτική σκυταλοδρομία, ότι στην ουσία δεν θέλουν να αντιδράσουν για να αλλάξουν τα πράγματα».

«Δεν θέλει σχέση με κανένα από τα υπάρχοντα πολιτικά σχήματα», κατέληξε.