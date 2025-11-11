Καραχάλιος: Είχαμε σχεδιάσει με Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου στα Χανιά

Νέες πληροφορίες για τον «σχεδιασμό» της ανακοίνωσης του κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, έδωσε ο Νίκος Καραχάλιος, αποκαλύπτοντας ότι είχε οριστεί να γίνει στις 24 Ιουλίου στα Χανιά

«24 Ιουλίου είναι ημέρα της γιορτής της Δημοκρατίας. Εμφανιζόμαστε στα Χανιά, την πατρίδα του πρωθυπουργού και άλλων δύο πρωθυπουργών, με την κυρία Καρυστιανού. Είχαμε 4.000 καθήμενους άρα υπάρχει σχεδιασμός και συμβολισμοί. Αυτό βασίστηκε σε μια προαναγγελία της κυρίας Καρυστιανού στο Facebook» ανέφερε αρχικά ο Νίκος Καραχάλιος μιλώντας στον Alpha 989.

«Τότε εγώ είχα καλέσει όλα τα εθνικά δίκτυα, υπήρχε συμφωνία τι θα πω και με ποια σειρά. Όταν δεν έγινε η ανακοίνωση, τη διάψευση την έμαθα από τη συνεργάτη του Star. Την επόμενη ημέρα βρεθήκαμε με την κ. Καρυστιανού και μετά βρεθήκαμε άλλες 4 φορές, και σε online συζητήσεις τουλάχιστον 10 φορές» πρόσθεσε ο κ. Καραχάλιος κάνοντας λόγο για «μια ενδοοικογενειακή διαφορά και δεν θέλω να την εκθέσω».

«Υπήρχε σχεδιασμός και συμβολισμοί: 1. ήταν η ημέρα της Δημοκρατίας 2. ήταν τα Χανιά 3. ήταν η πατρίδα του πρωθυπουργού 4. ήταν στο λιμάνι των Χανίων γιατί ο Μητσοτάκης συμβολικά θα έπεφτε στο λιμάνι γιατί ποτέ δεν είχε συγκεντρώσει τόσο κόσμο εκεί» συνέχισε. «Το οργανωτικό έγινε από ανεξάρτητη ομάδα, το πολιτικό τις τελευταίες 15 ημέρες και συγκεκριμένα από τις 11 Ιουλίου και μετά» πρόσθεσε.

«Το θέμα του ΚΥΜΑτος το είχα ανακοινώσει σε 3 τουλάχιστον συνεντεύξεις σε ραδιόφωνα και μικρά κανάλια. Αν κάποιος είναι νέος στην πολιτική και δεν κάθεται να διαβάσει όσο πρέπει… Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αν ξέρεις ή δεν ξέρεις ή αντιλαμβάνεσαι τι λένε οι συνεργάτες σου. Δεν θα ήμουν σύμβουλος 3 πρωθυπουργών και πολιτικών αρχηγών αν δεν ήμουν σαφής σε όσα λέω».

Οι συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού

Ο Νίκος Καραχάλιος αναφέρθηκε, επίσης, σε πρόσωπα που συμβουλεύεται και συνεργάζεται η Μαρία Καρυστιανού: «Το ένα είναι ο καθηγητής Φαρμακολογίας, Δημήτρης Κούβελας που είναι πρόεδρος της Πνοής Δημοκρατίας. Γνωρίζονται με την κυρία Καρυστιανού που είχαν ανταλλάξει απόψεις για το κίνημα, κόμμα… Ο κ. Κούβελας της είπε τους προβληματισμούς του».

Σύμφωνα με το κ. Καραχάλιο, το δεύτερο πρόσωπο είναι η δικηγόρος της κ. Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία, και το τρίτο «είναι ο άνθρωπος που απαντά στους δημοσιογράφους σαν υπεύθυνος επικονωνίας, είναι φίλος μου, είναι ο Μιχάλης Πατσίκας. Ήταν δίπλα με τον Μίκη Θεοδωράκη στη Σπίθα και είχε πρωταγωνιστήσει στα συλλαλητήρια κατά της Συμφωνίας των Σκοπίων».

Σχετικά με τα όσα συνέβησαν πριν από δύο εβδομάδες, o κ. Καραχάλιος ανέφερε ότι «εκείνο το πρωί που έχει ανακοινωθεί το «Κ» το παίρνει το e-tetradio και λέει “τι είναι αυτό” και λέει από κάτω ο κ. Πατσίκας “καλημέρα, Κύμα”, εγώ το παίρνω εγώ και γράφω τις λέξεις από Κ μέσα στις οποίες ήταν και η λέξη Καλημέρα και γράφω από κάτω ότι ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα της Μαρίας. Εμείς οι απλοί πολίτες. Τι είχε πει; Είχε πει ότι καλεί τους πολίτες να αυτοοργανωθούν».

Αποκάλυψε ότι «εμείς κάναμε ένα πινγκ πονγκ επικοινωνιακό και το κύμα ξεχύθηκε και έγινε χαμός. Και ξεχύθηκε γιατί για να βγει το κύμα είχαν γίνει έρευνες. Οι έρευνες δεν είχαν γίνει για λογαριασμό Μαρίας Καρυστιανού. Με δική μου πρωτοβουλία. Έστειλα ερωτηματολόγιο σε εταιρίες δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα για τα νέα κόμματα και τα νέα κινήματα, αλλά αναγκάστηκα να καταφύγω σε εταιρεία του εξωτερικού για να έχω στοιχεία».

«Η έρευνα έγινε με ποσοτικοποιοτικά στοιχεία. Σήμερα έχουμε σε 50 νομούς, ανθρώπους (6αδες). Το κύμα ήταν έτοιμο και η Μαρία Καρυστιανού είχε βοηθήσει. Μπορείτε να καλέστε τον κ. Πατσίκα που έκανε ένα βίντεο στο Ζάππειο και είπε για την μαμά Μέλισσα, που είναι η Μαρία μέλισσα, η μαμά των Τεμπών, η Μαρία μας».

Κλείνοντας, ο κ. Καραχάλιος είπε «σε όλες μου τις αναρτήσεις βγάζω αγάπη και στοργή για κάποιον που μπαίνει στο ξέφωτο της πολιτικής που είναι σκληρό. Πρέπει να της αναγνωρίσουμε το ξεκίνημα του πρωτάρη. Το κίνημα θα είναι πάντα ανοιχτό για εκείνη, η θάλασσα θα είναι προστατευτική αλλά έξω από το κύμα αυτός ο χώρος μπορεί να σε πνίξει».