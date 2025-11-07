Καραχάλιος: Ο Νίκος Νικολόπουλος με έφερε σε επαφή με την Καρυστιανού

Το πώς έγινε η συνάντηση με την Μαρία Καρυστιανού και ποια ήταν τα θέματα συζήτησης αποκάλυψε ο επικοινωνιολόγος, Νίκος Καραχάλιος.

«Όπως της είπα και εγώ μόλις με φώναξε, έκπληκτος της λέω ‘κυρία Καρυστιανού τιμώ τον αγώνα σας αλλά είναι ο αγώνας των Τεμπών, εκπροσωπείτε τους πάντες;’ Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Γιατί αν κάνουμε αυτή την κίνηση – κάνετε – χωρίς να έχουμε, όχι την πλειοψηφία, τον απόλυτο αριθμό των συγγενών μαζί μας κινδυνεύουμε το ‘κύμα’ που έχετε ήδη δημιουργήσει να μας καταπιεί», ανέφερε ο Νίκος Καραχάλιος.

Για τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού ότι τον γνώρισε μέσω κάποιου κοινού γνωστού και δεν γνώριζε ότι ήταν σύμβουλος του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά ο Νίκος Καραχάλιος σχολίασε: «Πώς τυχαία; Δηλαδή περπατάει ο Καραχάλιος στο δρόμο βρίσκουμε έναν κοινό γνωστό και λένε πάμε να πιούμε καφέ στα γραφεία της κυρίας Γρατσία; Με δουλεύετε;».

Αναφορικά με το ποιος τον έφερε σε επαφή με την Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι «ο κάποιος (σ.σ. κοινός γνωστός) είναι 30 χρόνια βουλευτής. Ο κάποιος είναι ένας από τους καλύτερούς μου φίλους στη ΝΔ. Ο κάποιος είναι πασίγνωστος πολιτικός. Ο κάποιος ήταν δίπλα στον Κώστα Καραμανλή. Ο κάποιος διετέλεσε υπουργός γραμματέας της ΝΔ και έχει όνομα. Να το πούμε; Και μπορείτε να τον καλέσετε κιόλας να το επιβεβαιώσει, είναι ο Νίκος Νικολόπουλος».

Και συνέχισε: «Γίνεται ο Νίκος ο Καραχάλιος να πάει σε ένα γραφείο, να γίνουν 5 συναντήσεις και να μην είναι γνωστό το ποιος είναι; Μα συστήνομαι με καλούν γι’ αυτό. (…) Συστήθηκα. Λέω είμαι ο Νίκος ο Καραχάλιος ξέρετε την ιστορία μου. Και μου λένε για αυτό σας καλέσαμε».

Σε ερώτηση αν τον κάλεσαν για τη δημιουργία κόμματος ή κινήματος από την Μαρία Καρυστιανού ο Νίκος Καραχάλιος τόνισε: «Μα γιατί αλλιώς να με φωνάξουν; Εγώ ήταν σαφές ότι από τη στιγμή που διαφοροποιήθηκε ο κ. Σαμαράς, θα στήριζα τον κ. Σαμαρά και της το ξεκαθάρισα κιόλας και αυτό είναι που την μπερδεύει γιατί δεν καταλαβαίνει ότι η πολιτική είναι σύνθετη».

«Της λέω ‘εδώ είμαι ως επαγγελματίας. Θα σας βοηθήσω γιατί πιστεύω στα Τέμπη, προς Θεού όχι με αμοιβή pro bono (σ.σ. αφιλοκερδώς)’. Και τα Τέμπη είναι η κοινωνία. Επομένως της λέω, ‘κυρία Καρυστιανού το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν είναι μαζί μας οι γονείς. Γιατί δεν πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε δεν έχει το σύνολο των γονέων μαζί μας’», υπογράμμισε ο Νίκος Καραχάλιος.

Παράλληλα ανέφερε ότι «εγώ της εύχομαι καλή επιτυχία. Εγώ δεν είμαι καθόλου εκνευρισμένος μαζί της. Της ευχήθηκα από τη πρώτη στιγμή καλή επιτυχία. Την καλωσόρισα στην πολιτική. Την καλωσόρισα στην κινηματική διαδικασία».