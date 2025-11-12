Αθήνα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Κολωνό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού εξαφανίσεις

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές έπειτα από την εξαφάνιση της 17χρονης Μαρίας – Ιουλίας από χώρο φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας. 

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε σήμερα 12/11/2025, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Στις 9/11/25, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας, η Μαρία Ιουλία Σ., 17 ετών.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι βερμούδα και γκρι μπλούζα. Έχει βάρος 60 κιλά και ύψος 1.68 ύψος. Τα μάτια της είναι καστανά και τα μαλλιά της επίσης. 

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση»

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

