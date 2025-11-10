Άλιμος: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο παιδικής προστασίας

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού εξαφανίσεις

Την κινητοποίηση των Αρχών έχει σημάνει η εξαφάνιση του 14χρονου Αρμανίκ από τον Άλιμο. 

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε, σήμερα 10/11 για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«Στις 25/10/2025 στις 01:40 το πρωί εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή του Αλίμου ο Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ., 14 ετών. Τ.

Ο Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ. έχει ύψος 1,80 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε».

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η +πλευση επιστρέφει στο Καστελλόριζο – Φθινοπωρινή Αποστολή στις 14–16 Νοεμβρίου 2025

ΕΟΠΑΕ: Η χρήση κάνναβης δεν είναι «αθώα συνήθεια»-Σοβαροί κίνδυνοι για τους νέους

Στουρνάρας για Τσίπρα: Τον είχα ενημερώσει για το κόστος των 100 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία από τη διαπραγμάτευση το...

Βοήθημα ύψους 700 και 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Έρχεται νέα πληρωμή – Πότε θα γίνει και ποιους αφορά

Οι αστρονόμοι εντόπισαν ένα μυστηριώδες νέο αντικείμενο να πετά ανάμεσα στην «εχθρική εξωγήινη απειλή» και τη Γη

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 αστέρια στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:20 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Meteo: Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και την Πελοπόννησο – Σχεδόν 100 χιλιοστά έπεσαν στο Ψαθί Μεγαλόπολης – ΧΑΡΤΗΣ

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν σήμερα, κυρίως στα δυτικά τμήματα και στα ορε...
19:30 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκίλφοιλ: «Πρέσβης» ή «πρέσβειρα»; – Τι απαντά ο Γιώργος Μπαμπινιώτης

Ο γνωστός καθηγητής γλωσσολογίας Γιώργος Μπαμπινιώτης τοποθετήθηκε για τη σωστή χρήση των όρων...
19:24 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

Θλίψη στην δημοσιογραφική οικογένεια της Θεσσαλονίκης και του ΑΠΕ-ΜΠΕ προκαλεί η είδηση του θα...
19:15 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Εξάρχεια: Τι απαντά η ΕΛ.ΑΣ. για την καταγγελία περί βίαιης σύλληψης 13χρονου μαθητή

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση του μαθητή, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από καταδίωξ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα