Εξάρχεια: Τι απαντά η ΕΛ.ΑΣ. για την καταγγελία περί βίαιης σύλληψης 13χρονου μαθητή

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ.

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση του μαθητή, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (5/11), και σύμφωνα με την καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 23ου Γυμνασίου Αθηνών ακινητοποιήθηκε με τη βία και κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων.

«Άμεσα ενημερώθηκε η μητέρα του η οποία μετέβη μετά από λίγο στην έδρα της εν λόγω Υπηρεσίας», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σχετικά με δημοσιεύματα τα οποία αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και αφορούν τη σύλληψη 13χρονου στην περιοχή του Γκύζη το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου 2025, ανακοινώνονται τα εξής:

Βραδινές ώρες της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου 2025 περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ έλαβαν σήμα από το κέντρο, αναφορικά με άτομα τα οποία προκαλούσαν φθορές σε πλαϊνή πόρτα του 46ου Γυμνασίου Αθηνών.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο, όπου κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν 13χρονο ως μέλος της ομάδας που προκάλεσε τις φθορές και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας προέκυψε ότι είχαν προκληθεί εκτεταμένες φθορές στη συγκεκριμένη πόρτα.

Σε παρακείμενο σημείο περισυλλέχθηκε και κατασχέθηκε λοστός, ο οποίος σύμφωνα με αναφορές περιοίκων χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.

Άμεσα ενημερώθηκε η μητέρα του η οποία μετέβη μετά από λίγο στην έδρα της εν λόγω Υπηρεσίας.

Ο 13χρονος πρωινές ώρες της 6-11-2025 αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και στη συνέχεια παρελήφθη από τη μητέρα του.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

