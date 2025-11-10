Τραμπ: Ανακήρυξε «εβδομάδα αντικομμουνισμού» στις ΗΠΑ – «Μία από τις πιο καταστροφικές ιδεολογίες στην ιστορία»

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΡΑΜΠ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε διακήρυξη με την οποία ανακήρυξε την ερχόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ εβδομάδα «αντικομμουνισμού», επιτιθέμενος σε προοδευτικούς αντιπάλους του.

Αυτές οι διακηρύξεις, στις οποίες οι Αμερικανοί πρόεδροι αναδεικνύουν θέματα ενδιαφέροντος τους για μια μέρα ή μια εβδομάδα, είναι κατά κύριο λόγο συμβολικές.

Καταγγέλλοντας «μία από τις πιο καταστροφικές ιδεολογίες στην ιστορία», ο 79χρονος Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο κείμενο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος: «Σήμερα, νέες φωνές επαναλαμβάνουν παλιά ψέματα, μεταμφιέζοντάς τα κάτω από φράσεις όπως “κοινωνική δικαιοσύνη” ή “δημοκρατικός σοσιαλισμός”», τάση στην οποία ισχυρίζεται ότι ανήκει ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

«Το μήνυμά τους παραμένει το ίδιο: παραιτηθείτε από τις ελευθερίες σας, εμπιστευτείτε τη δύναμη της κυβέρνησης και ανταλλάξτε την υπόσχεση ευημερίας με την κούφια άνεση του ελέγχου», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη αποκαλέσει τον Μαμντάνι «κομμουνιστή» και δήλωσε σε ομιλία του μετά την εκλογή του τελευταίου ότι οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν «μια επιλογή μεταξύ κομμουνισμού και κοινής λογικής».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η +πλευση επιστρέφει στο Καστελλόριζο – Φθινοπωρινή Αποστολή στις 14–16 Νοεμβρίου 2025

ΕΟΠΑΕ: Η χρήση κάνναβης δεν είναι «αθώα συνήθεια»-Σοβαροί κίνδυνοι για τους νέους

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στη ΔΥΠΑ: Μπείτε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζουν οι εν...

Υπουργείο Ανάπτυξης: Πράσινο φως από τη Διυπουργική Επιτροπή σε 3 νέες στρατηγικές επενδύσεις ύψους 206 εκατ. ευρώ

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα

Κρύβεται λογισμικό κατασκοπείας στο κινητό σας; Πώς να το εντοπίσετε και να το αφαιρέσετε γρήγορα
περισσότερα
18:35 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: Απειλεί με μήνυση 1 δισ. δολαρίων το BBC – Δίνει προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να ζητήσει συγγνώμη και να αποσύρει το ντοκιμαντέρ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να μηνύσει το BBC για 1 δισεκατομμύριο δολάρια, όπως δήλωσε...
18:10 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Νετανιάχου: Συζήτησε τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κούσνερ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησε σήμερα στην Ιερουσαλήμ με τον Αμερικαν...
16:39 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Συνεχίζεται το χάος στις αερομεταφορές λόγω του shutdown – Πάνω από 1.500 ακυρώσεις πτήσεων και χιλιάδες καθυστερήσεις σήμερα

Πάνω από 1.500 πτήσεις εσωτερικού στις ΗΠΑ ακυρώθηκαν σήμερα, τέταρτη συναπτή ημέρα που οι ακυ...
16:32 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ινδία: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί – Τουλάχιστον 8 νεκροί και 6 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Νέο...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα