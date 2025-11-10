Σε φάση ανασύνταξης τα «Υπέροχα πλάσματα»

Σε φάση ανασύνταξης βρίσκεται η σειρά «Υπέροχα πλάσματα», που πήρε το «πράσινο φως» για να επιστρέψει με νέο κύκλο επεισοδίων στον Alpha, σύμφωνα με την Reallife.

Σχεδόν 18 χρόνια μετά το φινάλε της σειράς της Μυρτώς Κοντοβά, τα γυρίσματα για το revival θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρόντες στο reunion θα είναι η Μυρτώ Αλικάκη ως Μητσάκι, η Φαίδρα Δρούκα στον ρόλο της Έλλης και ο Γιώργος Πυρπασόπουλος ως Μπίλι, ενώ στον θρυλικό ρόλο της θείας Καραμέλας θα επιστρέψει και η Ελένη Ανουσάκη.

Οι πρωταγωνιστές, όμως, δεν θα είναι μόνοι τους. Στα «Υπέροχα πλάσματα: Η επιστροφή» θα μπει και η νέα γενιά με τρεις καινούργιους ήρωες, ενώ το σενάριο θα αναδείξει το πώς συγκρούονται τα… υπέροχα πλάσματα του τότε και του σήμερα.