Δείπνο προς τιμήν των υπουργών των ΗΠΑ, Doug Burgum και Chris Wright, από τον Πρόεδρο του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και πολωμένο διεθνές περιβάλλον, ο Όμιλος Antenna παραμένει πιστός στη δέσμευσή του να προάγει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ σημαντικών χωρών και ηγετών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, παρέθεσε επίσημο δείπνο προς τιμήν του Doug Burgum, Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, και του Chris Wright, Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Atlantic Council, κατά τη διάρκεια της Διατλαντικής Διάσκεψης Συνεργασίας για την Ενέργεια.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος», με τη συμμετοχή περισσότερων από 80 ηγετικών προσωπικοτήτων από τον πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Παρέστησαν, μεταξύ άλλων, 4 αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, 5 μέλη του Τμήματος Ενέργειας της Αμερικής, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle και περισσότεροι από 10 Υπουργοί από τις δύο περιοχές.

Ο πρόεδρος του Ομίλου Antenna ήταν ο μοναδικός Έλληνας επιχειρηματίας που εμπιστεύτηκε ο Λευκός Οίκος για να φιλοξενήσει σε δείπνο τους δύο Υπουργούς των ΗΠΑ.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα του Θοδωρή Κυριακού, το οποίο ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ χωρών που διασφαλίζουν τη γεωπολιτική σταθερότητα και προωθούν τις επενδύσεις. Αντίστοιχα, στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανακοίνωσε με το Atlantic Council, παρουσία 30 Αρχηγών Κρατών, Πρωθυπουργών, διεθνών επενδυτών και κορυφαίων επιχειρηματιών, την 1η Σύνοδο Κορυφής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής για τη Γεωπολιτική και τις Επενδύσεις, η οποία έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2026.

Το δείπνο προς τιμήν των Υπουργών Burgum και Wright πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, επισφραγίζοντας ένα ιδιαιτέρως επιτυχημένο διήμερο συμφωνιών που υπεγράφησαν στην Ελλάδα με την καθοριστική υποστήριξη των ΗΠΑ.

Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί μία από τις προτεραιότητες 1ης Σύνοδου για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή για τη Γεωπολιτική και τις Επενδύσεις (AEGGIS), που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα την Άνοιξη του 2026 και την οποία στηρίζουν ήδη έμπρακτα οι μεγαλύτεροι της πολιτικής και του επιχειρείν διεθνώς.

Ο Doug Burgum, Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, ανέφερε στην ομιλία του: «Λέγαμε ότι στο P-TECH όλα είναι δυνατά. Αφού μπορεί να συμβεί αυτό που συνέβη αυτές τις ημέρες, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Είναι πραγματικά ιστορικό. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Θοδωρή Κυριακού και τον Όμιλο Antenna, στο Atlantic Council και σε όλους τους εξαιρετικούς οικοδεσπότες. Στον Σταύρο Παπασταύρου για την μοναδική του ηγεσία. Στον Πρωθυπουργό και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της εβδομάδας. Γνωρίζω ότι η εξαίρετη Αμερικανίδα Πρέσβης στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, εργαζόταν χωρίς να δέχεται το «όχι» ως απάντηση, και πιστεύω ότι αυτό αντικατοπτρίζει την κυβέρνηση Trump. Ο Πρόεδρος Trump είναι ο Πρόεδρος της ειρήνης. Κάθε πρωί ψάχνει τρόπους για να σταματήσει μία ακόμα σύγκρουση. Και τώρα εστιάζει στη Ρωσία και την Ουκρανία. Οι πόλεμοι τελειώνουν όταν τελειώνουν τα χρήματα. Για αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα σταματήσουμε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια, είναι ευημερία, και συμβαίνει χάρη σε όλους εσάς. Είστε η μικρή ομάδα ανθρώπων που αλλάζει ολόκληρο τον κόσμο».

Ο Chris Wright, Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, ανέφερε στην ομιλία του: «Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τους εξαιρετικούς οικοδεσπότες μας, τον Θοδωρή Κυριακού και τον Όμιλο Antenna, το Atlantic Council, και τον Σταύρο Παπασταύρου. Είμαι, επίσης, ευγνώμων για όλους όσοι ταξίδεψαν από τόσα διαφορετικά μέρη και έκαναν αυτή τη συνάντηση σημαντική. Αυτό για το οποίο συζητάμε είναι η ελευθερία, η ασφάλεια και η ενέργεια. Επιτρέψτε μου, επίσης, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον Πρόεδρο Trump, χάρη στον οποίο έγινε η ενέργεια το κεντρικό θέμα του διαλόγου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεντρωθήκαμε όλοι μαζί για να ενισχύσουμε τα ενεργειακά συστήματα για τους λαούς μας, τόσο για να ενισχύσουμε τις οικονομικές ευκαιρίες όλων των εθνών που εκπροσωπούνται εδώ και των γειτόνων μας, όσο και για να απομακρυνθούμε από την εξάρτηση από μια χώρα που δεν πιστεύει στην ελευθερία, την ευημερία και σε όλα όσα εμείς θεωρούμε πολύτιμα».

Ο Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, δήλωσε: «Τις τελευταίες ημέρες ζήσαμε ιστορικές εξελίξεις στο ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Μια μεγάλη επιτυχία της Ελληνικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και των εταιρειών που συμμετείχαν σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια. Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την υποστήριξη του Υπουργού Doug Burgum και του Υπουργού Chris Wright. Συναντήσεις όπως το P-TECH είναι καθοριστικές. Φέρνουν κοντά όσους επηρεάζουν τις διεθνείς εξελίξεις: κυβερνητικούς αξιωματούχους, δημόσιους οργανισμούς και καινοτόμες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η αποψινή εκδήλωση αποτελεί μία ακόμα σημαντική πρωτοβουλία του Ομίλου μας για την ανάπτυξη αποτελεσματικών συνεργειών μεταξύ στρατηγικών χωρών και περιοχών που συμβάλλουν στη γεωπολιτική σταθερότητα και την προώθηση επενδύσεων».

«Η ιστορία της συνεργασίας μας είναι μια ιστορία οράματος, εμπιστοσύνης και κοινού σκοπού», δήλωσε ο Miłosz Motyka, Υπουργός Ενέργειας της Πολωνίας, στην ομιλ ία του. «Μαζί, δεν χτίζουμε μόνο αγωγούς και μονάδες παραγωγής ενέργειας. Χτίζουμε μια νέα αρχιτεκτονική διατλαντικής ενεργειακής ασφάλειας, μια αρχιτεκτονική που θεμελιώνεται στην ελευθερία επιλογής, στο αμοιβαίο όφελος και στη στρατηγική συνεργασία. Η Πολωνία είναι περήφανη που αποτελεί μέρος αυτού του ταξιδιού».

Ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, δήλωσε: «Είχαμε δύο ημέρες εξαιρετικής επιτυχίας. Ο Θοδωρής Κυριακού, τον οποίο ευχαριστώ μαζί με το Atlantic Council που παραθέτουν το σημερινό δείπνο, αναφέρθηκε στη ιστορική συμφωνία μεταξύ της Exxon Mobil, των Ελληνικών Πετρελαίων και της Energean. Και πράγματι, πρόκειται για μια ιστορική κατάκτηση για την Ελλάδα, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της χώρας στον χάρτη των γεωτρήσεων μετά από 40 χρόνια. Επιπλέον, σήμερα, οι κυβερνήσεις του Κάθετου Διαδρόμου συναντήθηκαν στο ίδιο τραπέζι και συμφώνησαν στη δημιουργία ομάδας εργασίας, με στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εμποδίων, ώστε να αφαιρέσουμε κάθε εμπόδιο και να προχωρήσουμε αποτελεσματικά».

Ο Landon Derentz, Vice President, Energy and Infrastructure στο Atlantic Council Global, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Θοδωρή Κυριακού με τον οποίο έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε στενά τόσο γιατί είναι Μέλος του International Advisory Board του Atlantic Council όσο και επειδή αποτελεί στρατηγικό εταίρο στην εξαιρετικά σημαντική Σύνοδο Ευρώπης και Μέσης Ανατολής για τη Γεωπολιτική και τις Επενδύσεις. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την βαθιά μου ευγνωμοσύνη και εκτίμηση προς το Υπουργείο Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, για τη μακρόχρονη συνεργασία μας. Tο Global Energy Center του Atlantic Council έχει συνεργαστεί στενά, βήμα προς βήμα, με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ για την προώθηση ενός κοινού οράματος για ελευθερία και ευημερία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Από την πλευρά μας, δεν διστάσαμε ποτέ να υπερασπιστούμε τις δημοκρατικές αξίες και αρχές. Και όταν το πράττουμε αυτό μαζί με ισχυρούς ηγέτες του διατλαντικού χώρου, η δυναμική που δημιουργείται είναι τεράστια».

Τόσο το δείπνο ηγετών που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια στην Αθήνα όσο και η προσεχής Σύνοδος για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, αποτελούν στρατηγικές ενέργειες του Ομίλου Antenna, σε συνεργασία με το Atlantic Council, το κορυφαίο και διεθνώς αναγνωρισμένο think tank των ΗΠA.