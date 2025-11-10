Νέα Πέραμος: Χειροπέδες σε 60χρονο για διακίνηση ναρκωτικών – Εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση – ΦΩΤΟ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου στην περιοχή της Νέας Περάμου, 60χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του 60χρονου στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή της Νέας Περάμου, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Σε έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -465- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
  • μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),
  • -15- γραμμ. σπόρων κάνναβης,
  • -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Επιπρόσθετα σε βάρος του 60χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση φυλάκισης -3- ετών για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

