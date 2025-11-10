Καταγγελία για βίαιη σύλληψη 13χρονου μαθητή στα Εξάρχεια

Στην καταγγελία ότι ένας 13χρονος μαθητής συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (5/11), παραμονές του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, ακινητοποιήθηκε με τη βία και κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων, προχώρησε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 23ου Γυμνασίου Αθηνών.

«Το “έγκλημά” του; Βρέθηκε έξω από ένα υπό κατάληψη Γυμνάσιο, την ώρα που το ένα μετά το άλλο πολλά σχολεία της Αθήνας κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση με αποφάσεις των μαθητών», τονίζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων που καταγγέλλει ότι οι αρχές πέρασαν πισθάγκωνα χειροπέδες στον 13χρονο.

«Η αστυνομική αυθαιρεσία έφτασε στο σημείο να γίνει ανάκριση σε 13χρονο παιδί, χωρίς την παρουσία της μητέρας του, δικηγόρου ή ψυχολόγου. Το παιδί δέχτηκε απειλές για να “δώσει” τους “συνεργούς” του, το υποχρέωσαν να υπογράψει “ένα χαρτί που δεν διάβασε”, άνοιξαν το τηλέφωνό του με τη βία και παρακολούθησαν τα μηνύματα και τις κλήσεις του, προκειμένου να κατασκευάσουν κατηγορία για “φθορά ξένης περιουσίας”!» επισημαίνει σε άλλο σημείο.

Τελικά, κάτω από την πίεση γονέων και μαθητών, αποτράπηκε η προσπάθεια της αστυνομίας να στείλει το παιδί την Πέμπτη το πρωί στην Ευέλπιδων για να δικαστεί με την διαδικασία του αυτόφωρου. Τελικά ο μαθητής του σχολείου, όπως τονίζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, αφέθηκε ελεύθερος.

«Σε συντονισμό με την οικογένεια του παιδιού και την δικηγόρο της, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την υπόθεση στενά και να πιέζουμε, μέχρι την πλήρη απόσυρση των αστήρικτων κατηγοριών. Στεκόμαστε στο πλάι όλων των μαθητών του σχολείου μας και καταδικάζουμε τον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία κρατικών οργάνων και την προσπάθεια εκφοβισμού των παιδιών μας», επισημαίνεται σε σχετική ανάρτηση του Συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.