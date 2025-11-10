Θρήνος στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια Γυμνασίου εξαιτίας σοβαρού προβλήματος υγείας – «Ήταν ένα παιδί γεμάτο ελπίδα»

Θρήνος στη Ροδόπη, καθώς έφυγε από τη ζωή μία μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο xronos.gr, η άτυχη 14χρονη, άφησε την τελευταία της πνοή εξαιτίας σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε. Σημειώνεται ότι η μαθήτρια πήγαινε στο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, γράφοντας τα εξής:

«Δεν υπάρχει πιο θλιβερό από το να αποχαιρετάς για πάντα ένα παιδί! Ένα παιδί που έφυγε νωρίς, μα άφησε πίσω του φως.

Το Γυμνάσιο Δ.Ε. Σαπών πενθεί. Η εκπαίδευση πενθεί. Μια 14χρονη μαθήτριά δεν είναι πια μαζί μας. Το χαμόγελό της, η καλοσύνη της, η δύναμή της όλα θα μείνουν χαραγμένα στις καρδιές μας. Ήταν ένα παιδί γεμάτο ελπίδα, που πάλεψε με αξιοπρέπεια και γενναιότητα. Η τάξη της, οι φίλοι της, οι καθηγητές της, όλοι νιώθουν το κενό που άφησε… Καλό ταξίδι».