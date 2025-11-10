Κακοκαιρία: Σφοδρή χαλαζόπτωση στην Κορινθία – Ζημιές σε καλλιέργειες και σπίτια, τρύπησαν ακόμη και τα παντζούρια – Βίντεο

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Κορινθία με σφοδρή χαλαζόπτωση να προκαλεί σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες και σπίτια. Αγρότες και κάτοικοι κάνουν λόγο για ολική καταστροφή, καθώς το χαλάζι προκάλεσε εκτεταμένες φθορές και μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους.

 Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το χαλάζι έπεφτε με τόσο μεγάλη ένταση, ώστε σε αρκετές περιπτώσεις τρύπησαν ακόμη και τα παντζούρια. Επίσης, σημειώθηκαν ζημιές σε αυλές και οχήματα, τα οποία ακινητοποιήθηκαν, ενώ χωράφια «κάηκαν» από το χαλάζι, σύμφωνα με πληροφορίες του koritnthosTV.

Αγρότες και κάτοικοι κάνουν λόγο για ολική καταστροφή – Το χαλάζι έπεφτε με μεγάλη ένταση

Το φαινόμενο ήταν αρκετό για να προκαλέσει εκτεταμένες φθορές και μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους, που δηλώνουν πως δεν έχουν ξαναδεί τόσο δυνατό χαλάζι στην περιοχή, τα τελευταία χρόνια.

 

