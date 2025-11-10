Στη φυλακή ο 38χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών – «Είμαι μόνο περιστασιακός χρήστης – Όλες οι συναλλαγές μου είναι νόμιμες»

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 38χρονος αστυνομικός του Τμήματος Νέας Ιωνίας, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι είναι περιστασιακός χρήστης κοκαΐνης, ενώ δικαιολόγησε και τις καταθέσεις που εντοπίστηκαν στο λογαριασμό του άνω των 600.000 ευρώ, μέσα σε διάστημα μόλις εννέα μηνών.

Όπως φέρεται να είπε, προέρχονται από οικογενειακά κεφάλαια, καθώς και από συμμετοχή του σε κομμωτήριο και διαμέρισμα Airbnb. «Δεν έχω κάνει ποτέ διακίνηση ναρκωτικών. Είμαι μόνο περιστασιακός χρήστης. Όλες οι συναλλαγές μου είναι νόμιμες. Το λάθος μου ήταν ότι έπαιζα στο στοίχημα τα χρήματα που κέρδιζα», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του.

Τι είπε ο φερόμενος ως αρχηγός

Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο φερόμενος αρχηγός, που αρνήθηκε επίσης τη συμμετοχή του στην υπόθεση. Ισχυρίστηκε πως είναι χρόνιος χρήστης ναρκωτικών ουσιών και θύμα των εμπόρων, ζητώντας μάλιστα τη βοήθεια των αρχών για να απεξαρτηθεί. «Είμαι χρόνια χρήστης, θύμα των ναρκεμπόρων. Δεν έκανα διακίνηση, είναι ψέματα ότι έδινα ναρκωτικά μπροστά στο παιδί μου», φέρεται να είπε.

Στη φυλακή οδηγήθηκε και η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού, η οποία αρνείται κάθε σχέση με ναρκωτικές ουσίες και ζήτησε από τον ανακριτή να αφεθεί ελεύθερη, προκειμένου να επιστρέψει στο παιδί της.

Συνολικά, προφυλακίστηκαν έξι άτομα, ενώ ένας ακόμη κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται για έναν ακόμη εμπλεκόμενο στην υπόθεση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η +πλευση επιστρέφει στο Καστελλόριζο – Φθινοπωρινή Αποστολή στις 14–16 Νοεμβρίου 2025

ΕΟΠΑΕ: Η χρήση κάνναβης δεν είναι «αθώα συνήθεια»-Σοβαροί κίνδυνοι για τους νέους

Υπουργείο Ανάπτυξης: Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την κωδικοποίηση του εταιρικού δικαίου

Μετρό: Σε ποιες γραμμές θα υπάρξουν από αύριο αλλαγές – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα

Κρύβεται λογισμικό κατασκοπείας στο κινητό σας; Πώς να το εντοπίσετε και να το αφαιρέσετε γρήγορα
περισσότερα
17:41 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της 

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, καθώς μια 18χρονη φοιτήτρια Μοριακής Βιολογίας, εντοπ...
17:31 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία στην Πάτρα: Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές – Έσπασαν τζαμαρίες και κλαδιά δέντρων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ανεμοθύελλα με βροχή έπληξε την Πάτρα το μεσημέρι της Δευτέρας 10/11. Η κακοκαιρία ήταν ιδιαίτ...
17:04 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή αστυνομικός για διακίνηση ναρκωτικών – Kαταδικάστηκε σε 6ετή κάθειρξη με ποινική διαπραγμάτευση  

Αστυνομικός καταδικάστηκε σε 6ετή κάθειρξη για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Κ...
16:55 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Μένης Κουμανταρέας: Ξανά ισόβια στους 2 κατηγορούμενους για την δολοφονία του συγγραφέα – Επιστρέφουν στη φυλακή

Σε ισόβια κάθειρξη για την δολοφονία του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα καταδικάστηκαν ομόφωνα από...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα