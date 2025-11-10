Το μεγαλύτερό βήμα τους μέχρι το επόμενο έκαναν οι δρομείς του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Το μεγαλύτερό βήμα τους μέχρι το επόμενο έκαναν οι δρομείς του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας
Χιλιάδες δρομείς συμμετείχαν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

  • Δράσεις εμψύχωσης για τους 76.000 δρομείς και αξέχαστες εμπειρίες για όλους από τον ΟΠΑΠ, Μεγάλο Χορηγό της διοργάνωσης

Ένα διήμερο γεμάτο χιλιάδες χαμόγελα, αμέτρητες συγκινήσεις και δυνατές στιγμές έζησαν οι 76.000 συμμετέχοντες του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, έδωσε για ακόμη μια χρονιά το δικό του ξεχωριστό στίγμα στη διοργάνωση, προσφέροντας εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες τόσο στους δρομείς όσο και στους επισκέπτες στο Χωριό των Χορηγών, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο.

Ως Μέγας Χορηγός του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας τα τελευταία 15 χρόνια, ο ΟΠΑΠ βρέθηκε δίπλα σε όλους τους συμμετέχοντες στους αγώνες, εμψυχώνοντάς τους να κάνουν το μεγαλύτερο βήμα τους μέχρι το επόμενο. Πραγματοποίησε ειδικά warm up sessions στο Ζάππειο, ώστε οι δρομείς να πάρουν θέση στη γραμμή εκκίνησης έχοντας κάνει την κατάλληλη προθέρμανση, ενώ στη διάρκεια της διαδρομής ένωσε τα βήματά τους με τους παλμούς της ομάδας κρουστών Quilombo.

Όλοι όσοι επισκέφθηκαν το περίπτερο του ΟΠΑΠ, το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου, μετέτρεψαν σε ανάμνηση την παρουσία τους στον Μαραθώνιο της Αθήνας, παίρνοντας ως ενθύμιο το αποτύπωμα του παπουτσιού τους, αλλά και tote bags με μηνύματα για τη χαρά της συμμετοχής και την αξία του αθλητισμού. Παράλληλα, μπορούσαν να απολαύσουν κεράσματα, να δοκιμάσουν face και body painting, και να κάνουν τα μαλλιά τους πλεξούδες.

Μαζική συμμετοχή στα 10χλμ ΟΠΑΠ και στα 5χλμ Universities Night Run ΟΠΑΠ

Φοιτητές και φοιτήτριες από πανεπιστήμια όλης της υφηλίου έδωσαν κι εφέτος δυναμικό παρών στον αγώνα 5χλμ Universities Night Run ΟΠΑΠ, κατά την πρώτη ημέρα του αγωνιστικού διημέρου.

Η δράση κορυφώθηκε την Κυριακή, με τον Μαραθώνιο Δρόμο των 42.195 μ., και τον αγώνα των 10χλμ ΟΠΑΠ, που είχαν μαζική συμμετοχή.

Νικητής της κλασικής διαδρομής αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Καραΐσκος με χρόνο 2:20:10 , ενώ στις γυναίκες η Σταματία Νούλα ήταν αυτή που έκοψε πρώτη το νήμα τερματίζοντας με χρόνο 2:39:28.

Δρομείς στα 10χλμ ΟΠΑΠ
Δρομείς στα 10χλμ ΟΠΑΠ
Δρομείς στα 5χλμ Universities Night Run ΟΠΑΠ
Δρομείς στα 5χλμ Universities Night Run ΟΠΑΠ
Warm up sessions από τον ΟΠΑΠ
Warm up sessions από τον ΟΠΑΠ
Το περίπτερο του ΟΠΑΠ πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες
Το περίπτερο του ΟΠΑΠ πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες
Το περίπτερο του ΟΠΑΠ πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες
Το περίπτερο του ΟΠΑΠ πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas, με τους ΟΠΑΠ Champions Κωνσταντίνο Εγγλεζάκη, Ευαγγελία Αναστασιάδου και Απόστολο Χρήστου
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas, με τους ΟΠΑΠ Champions Κωνσταντίνο Εγγλεζάκη, Ευαγγελία Αναστασιάδου και Απόστολο Χρήστου
Ο Chief Customer Officer του ΟΠΑΠ, Lukas Antos, βραβεύει τη Σταματία Νούλα, νικήτρια του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας και του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μαραθώνιου δρόμου
Ο Chief Customer Officer του ΟΠΑΠ, Lukas Antos, βραβεύει τη Σταματία Νούλα, νικήτρια του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας και του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μαραθώνιου δρόμου
Ο Chief Financial Officer του ΟΠΑΠ, Pavel Mucha, βραβεύει την Παναγιώτα Βλαχάκη, που τερμάτισε 2η στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
Ο Chief Financial Officer του ΟΠΑΠ, Pavel Mucha, βραβεύει την Παναγιώτα Βλαχάκη, που τερμάτισε 2η στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
Ο Chief Sales, & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer του ΟΠΑΠ, Ματθαίος Ματθαίου, βραβεύει τον Marius Abele, που τερμάτισε 2ος στον αγώνα 10χλμ ΟΠΑΠ
Ο Chief Sales, & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer του ΟΠΑΠ, Ματθαίος Ματθαίου, βραβεύει τον Marius Abele, που τερμάτισε 2ος στον αγώνα 10χλμ ΟΠΑΠ
Ο Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer, Φώτης Ζησιμόπουλος, βραβεύει τον Γιώργο Τάσση, που τερμάτισε 3ος στον αγώνα 10χλμ ΟΠΑΠ
Ο Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer, Φώτης Ζησιμόπουλος, βραβεύει τον Γιώργο Τάσση, που τερμάτισε 3ος στον αγώνα 10χλμ ΟΠΑΠ
Ο Chief Online Officer του ΟΠΑΠ, Γιάννης Πανόπουλος, με τον νικητή των 5χλμ Universities Night Run ΟΠΑΠ, Κωνσταντίνο Βεδουρά
Ο Chief Online Officer του ΟΠΑΠ, Γιάννης Πανόπουλος, με τον νικητή των 5χλμ Universities Night Run ΟΠΑΠ, Κωνσταντίνο Βεδουρά
Ο Sponsorships Director του ΟΠΑΠ, Γιώργος Ζούμας, ο Chief Online Officer του ΟΠΑΠ, Γιάννης Πανόπουλος, ο Α’ Αντιπρόεδρος ΣΕΓΑΣ, Κώστας Κεντέρης και ο Public & Media Relations Director του ΟΠΑΠ, Μανώλης Σταυρουλάκης
Ο Sponsorships Director του ΟΠΑΠ, Γιώργος Ζούμας, ο Chief Online Officer του ΟΠΑΠ, Γιάννης Πανόπουλος, ο Α’ Αντιπρόεδρος ΣΕΓΑΣ, Κώστας Κεντέρης και ο Public & Media Relations Director του ΟΠΑΠ, Μανώλης Σταυρουλάκης
Η ομάδα του ΟΠΑΠ
Η ομάδα του ΟΠΑΠ
Η ομάδα του ΟΠΑΠ
Η ομάδα του ΟΠΑΠ
Δρομείς παίρνουν ως αναμνηστικό το αποτύπωμα του παπουτσιού τους
Δρομείς παίρνουν ως αναμνηστικό το αποτύπωμα του παπουτσιού τους
Tote bags με εμψυχωτικά μηνύματα από τον ΟΠΑΠ
Tote bags με εμψυχωτικά μηνύματα από τον ΟΠΑΠ
Face painting στο περίπτερο του ΟΠΑΠ
Face painting στο περίπτερο του ΟΠΑΠ

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η +πλευση επιστρέφει στο Καστελλόριζο – Φθινοπωρινή Αποστολή στις 14–16 Νοεμβρίου 2025

ΕΟΠΑΕ: Η χρήση κάνναβης δεν είναι «αθώα συνήθεια»-Σοβαροί κίνδυνοι για τους νέους

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στη ΔΥΠΑ: Μπείτε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζουν οι εν...

Υπουργείο Ανάπτυξης: Πράσινο φως από τη Διυπουργική Επιτροπή σε 3 νέες στρατηγικές επενδύσεις ύψους 206 εκατ. ευρώ

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα

Κρύβεται λογισμικό κατασκοπείας στο κινητό σας; Πώς να το εντοπίσετε και να το αφαιρέσετε γρήγορα
περισσότερα
19:46 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Άλιμος: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο παιδικής προστασίας

Την κινητοποίηση των Αρχών έχει σημάνει η εξαφάνιση του 14χρονου Αρμανίκ από τον Άλιμο.  Η ανα...
19:30 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκίλφοιλ: «Πρέσβης» ή «πρέσβειρα»; – Τι απαντά ο Γιώργος Μπαμπινιώτης

Ο γνωστός καθηγητής γλωσσολογίας Γιώργος Μπαμπινιώτης τοποθετήθηκε για τη σωστή χρήση των όρων...
19:24 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

Θλίψη στην δημοσιογραφική οικογένεια της Θεσσαλονίκης και του ΑΠΕ-ΜΠΕ προκαλεί η είδηση του θα...
19:15 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Εξάρχεια: Τι απαντά η ΕΛ.ΑΣ. για την καταγγελία περί βίαιης σύλληψης 13χρονου μαθητή

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση του μαθητή, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από καταδίωξ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα