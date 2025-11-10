Τραμπ: Απειλεί με μήνυση 1 δισ. δολαρίων το BBC – Δίνει προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να ζητήσει συγγνώμη και να αποσύρει το ντοκιμαντέρ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να μηνύσει το BBC για 1 δισεκατομμύριο δολάρια, όπως δήλωσε η νομική του ομάδα στο αμερικανικό δίκτυο NBC News. Η πλευρά Τραμπ κατηγορεί τον βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι προσπάθησε να «εμπλακεί στις προεδρικές εκλογές» των ΗΠΑ πέρσι με το μοντάζ σε μία ομιλία του.

Ο Τραμπ είχε ήδη αρχίσει να πανηγυρίζει μετά την παραίτηση του γενικού διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβι, και της διευθύντριας ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, την Κυριακή, μετά την αυξανόμενη πίεση που ασκείται στο BBC.

«Το BBC δυσφήμησε τον πρόεδρο Τραμπ, κάνοντας μοντάζ σκόπιμα και δόλια στο ντοκιμαντέρ του, προκειμένου να προσπαθήσει να παρέμβει στις προεδρικές εκλογές», δήλωσε εκπρόσωπος της νομικής ομάδας του Τραμπ στο NBC News.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να καθιστά υπεύθυνους όσους διακινούν ψέματα, εξαπάτηση και ψευδείς ειδήσεις», ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Μια δικαστική πηγή επιβεβαίωσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο δημοσίευμα του Fox News, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε επιστολή δίνοντας στον βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να αποσύρει το εν λόγω ντοκιμαντέρ και να ζητήσει συγγνώμη.

Νωρίτερα ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ ζήτησε συγγνώμη σήμερα για «λάθος κρίση» στο μοντάζ μιας ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama, μετά τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή του BBC και της επικεφαλής ενημέρωσης του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού ομίλου.

Ο Σαχ είπε πως το BBC αναγνωρίζει ότι το μοντάζ ομιλίας του Τραμπ έδωσε παραπλανητική εντύπωση και θα έπρεπε να είχε τύχει πιο προσεκτικού χειρισμού. Σημείωσε πως το θέμα είχε επανεξεταστεί εντός του ομίλου φέτος, αλλά είπε ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός θα έπρεπε να είχε αναλάβει επίσημα δράση τότε.

«Είναι απολύτως σαφές ότι το BBC πρέπει να προασπίζεται την αμεροληψία», αναφέρει ο Σαχ σε επιστολή προς τους Βρετανούς βουλευτές, προσθέτοντας πως ο οργανισμός δεσμεύεται να αποκαταστήσει τη δημόσια εμπιστοσύνη και να διασφαλίσει ότι η δημοσιογραφία του ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα αμεροληψίας.

Σχετικά με το μοντάζ στην ομιλία του Τραμπ είπε πως έπειτα από περαιτέρω εξέταση, το BBC παραδέχθηκε πως ο τρόπος με τον οποίο έγινε το μοντάζ της ομιλίας έδινε όντως «την εντύπωση ενός άμεσου καλέσματος σε βίαιη δράση». «Το BBC θα ήθελε να απολογηθεί για αυτή την λάθος κρίση», ανέφερε στην επιστολή.

Η εκπομπή Panorama, που μεταδόθηκε πέρυσι μία εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, ένωσε δύο ξεχωριστά αποσπάσματα από μία ομιλία του Τραμπ, δημιουργώντας την εντύπωση ότι υποκινούσε τα γεγονότα τα επεισόδια του Ιανουαρίου του 2021 στον λόφο του Καπιτωλίου.