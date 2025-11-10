ΒΒC: Ο πρόεδρος του τηλεοπτικού δικτύου ζήτησε συγγνώμη για το μοντάζ ομιλίας του Τραμπ 

Ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ ζήτησε συγγνώμη σήμερα για «λάθος κρίση» στο μοντάζ μιας ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama, μετά τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή του BBC και της επικεφαλής ενημέρωσης του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού ομίλου.

«Διεφθαρμένοι δημοσιογράφοι»: Η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τις παραιτήσεις στο BBC

Ο Σαχ είπε πως το BBC αναγνωρίζει ότι το μοντάζ ομιλίας του Τραμπ έδωσε παραπλανητική εντύπωση και θα έπρεπε να είχε τύχει πιο προσεκτικού χειρισμού. Σημείωσε πως το θέμα είχε επανεξεταστεί εντός του ομίλου φέτος, αλλά είπε ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός θα έπρεπε να είχε αναλάβει επίσημα δράση τότε.

«Είναι απολύτως σαφές ότι το BBC πρέπει να προασπίζεται την αμεροληψία», αναφέρει ο Σαχ σε επιστολή προς τους Βρετανούς βουλευτές, προσθέτοντας πως ο οργανισμός δεσμεύεται να αποκαταστήσει τη δημόσια εμπιστοσύνη και να διασφαλίσει ότι η δημοσιογραφία του ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα αμεροληψίας.

Παραιτήθηκε ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι

Σχετικά με το μοντάζ στην ομιλία του Τραμπ είπε πως έπειτα από περαιτέρω εξέταση, το BBC παραδέχθηκε πως ο τρόπος με τον οποίο έγινε το μοντάζ της ομιλίας έδινε όντως «την εντύπωση ενός άμεσου καλέσματος σε βίαιη δράση». «Το BBC θα ήθελε να απολογηθεί για αυτή την λάθος κρίση», ανέφερε στην επιστολή.

Η εκπομπή Panorama, που μεταδόθηκε πέρυσι μία εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, ένωσε δύο ξεχωριστά αποσπάσματα από μία ομιλία του Τραμπ, δημιουργώντας την εντύπωση ότι υποκινούσε τα γεγονότα τα επεισόδια του Ιανουαρίου του 2021 στον λόφο του Καπιτωλίου.

Το λάθος περιελήφθη σε εσωτερική αναφορά πρώην συμβούλου προτύπων, που έκανε επίσης λόγο για αποτυχίες του BBC στην κάλυψη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, σε διεμφυλικά ζητήματα και σε άλλα θέματα.

Οι αυξανόμενες επικρίσεις για μεροληψία στον οργανισμό οδήγησαν στην παραίτηση του γενικού διευθυντή του Τιμ Ντέιβι και της επικεφαλής ενημέρωσης Ντέμπορα Τέρνες χθες, Κυριακή.

Αν και ο Σαχ δέχθηκε τις επικρίσεις για το μοντάζ στην ομιλία του Τραμπ, αρνήθηκε ότι το BBC προσπάθησε να «θάψει» οποιονδήποτε από αυτούς τους ισχυρισμούς ή ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε προβλήματα.

Είχε δημοσιεύσει διορθώσεις όταν έκανε λάθος, άλλαξε τις οδηγίες προς τους συντάκτες, έκανε αλλαγές στην ηγεσία και ανέλαβε πειθαρχική δράση, είπε.

Στο μεταξύ, το BBC News ανακοίνωσε σήμερα ότι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έλαβε επιστολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην οποία απειλούσε με νομική δράση σχετικά με το μοντάζ σε ένα ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε μία εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

«Θα εξετάσουμε την επιστολή και θα απαντήσουμε απευθείας εν ευθέτω χρόνω», δήλωσε εκπρόσωπος του BBC σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Ρόιτερς.

Ο Σαμίρ Σαχ δήλωσε σε συνέντευξη στο BBC News πως ο όμιλος «εξετάζει» πώς θα απαντήσει στην επιστολή του Τραμπ. Όταν παρακινήθηκε να πει αν ο Τραμπ θα ασκήσει μήνυση κατά του BBC, ο Σαχ είπε: «Δεν ξέρω ακόμη, αλλά είναι ένα φιλόδικο πρόσωπο, άρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο». Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

