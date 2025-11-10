Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή αστυνομικός για διακίνηση ναρκωτικών – Kαταδικάστηκε σε 6ετή κάθειρξη με ποινική διαπραγμάτευση  

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Αστυνομικός καταδικάστηκε σε 6ετή κάθειρξη για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών.

Κατόπιν ποινικής διαπραγμάτευσης και εκ μέρους του αποδοχής της πράξης, ο κατηγορούμενος αστυνομικός «συμφώνησε» στην παραπάνω ποινή, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η διαπραγμάτευση, η οποία προβλέπεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, έγινε με τον εισαγγελέα εφετών και η ποινή επικυρώθηκε από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, όπου ο αστυνομικός παραπέμφθηκε να δικαστεί.

Η συγκεκριμένη ποινή είναι εκτιτέα και υπό αυτές τις συνθήκες ο κατηγορούμενος επέστρεψε στις φυλακές. Ο ίδιος είχε συλληφθεί τον περασμένο Νοέμβριο στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, όταν εντοπίστηκαν στην κατοχή του 164 γραμμάρια κοκαΐνης.

Για την ίδια υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Β. Ελλάδος, είχε συλληφθεί ένα ακόμη άτομο, ξάδελφος του αστυνομικού. Ο δεύτερος, φέρεται να επικαλείται τοξικομανία και η υπόθεσή του δικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Και οι δύο είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους στον ανακριτή.

18:05 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

