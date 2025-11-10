ΗΠΑ: Συνεχίζεται το χάος στις αερομεταφορές λόγω του shutdown – Πάνω από 1.500 ακυρώσεις πτήσεων και χιλιάδες καθυστερήσεις σήμερα

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

αεροδρόμιο
Φωτό αρχείου - Πηγή: unsplash.com

Πάνω από 1.500 πτήσεις εσωτερικού στις ΗΠΑ ακυρώθηκαν σήμερα, τέταρτη συναπτή ημέρα που οι ακυρώσεις πτήσεων ξεπέρασαν τις 1.000, καθώς η στάση πληρωμών στο ομοσπονδιακό κράτος συνεχίζεται και η έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας προκαλεί χάος στις αερομεταφορές.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightaware, μέχρι τις 8:30 πρωί, ανατολική ώρα ΗΠΑ (15:30 ώρα Ελλάδας), περισσότερες από 1.550 πτήσεις είχαν ακυρωθεί και 1.400 είχαν καθυστερήσει σήμερα μετά από 2.950 πτήσεις που ακυρώθηκαν και σχεδόν 10.800 καθυστέρησαν χθες Κυριακή, χειρότερη ημέρα για προβλήματα πτήσεων από την έναρξη του shutdown την 1η Οκτωβρίου.

Μια χειμερινή καταιγίδα στο Σικάγο διατάραξε επίσης τις αερομεταφορές.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε αργά χθες Κυριακή ότι ανέστειλε πτήσεις γενικής αεροπορίας σε 12 αεροδρόμια με προβλήματα προσωπικού στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Η FAA έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν το 4% των καθημερινών πτήσεων από την Παρασκευή σε 40 μεγάλα αεροδρόμια λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Οι μειώσεις στις πτήσεις έχουν υποχρεωτική ισχύ για να φτάσουν το 6% αύριο Τρίτη και στη συνέχεια να φτάσουν το 10% έως τις 14 Νοεμβρίου.

Η δημοσιονομική παράλυση (shutdown) έχει θέσει υπό αναστολή σειρά υπηρεσιών του δημοσίου επί 40 ημέρες – χρονικό διάστημα άνευ προηγουμένου. Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί έχουν τεθεί από τεχνική άποψη στην ανεργία ή εργάζονται χωρίς να πληρώνονται αφότου ενέσκηψε το shutdown την 1η Οκτωβρίου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και στις αερομεταφορές.

Οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών με αντικείμενο τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, καθώς η κάθε πλευρά επιρρίπτει στην άλλη την ευθύνη για την ταλαιπωρία που βιώνουν χιλιάδες ταξιδιώτες σε όλη τη χώρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η +πλευση επιστρέφει στο Καστελλόριζο – Φθινοπωρινή Αποστολή στις 14–16 Νοεμβρίου 2025

ΕΟΠΑΕ: Η χρήση κάνναβης δεν είναι «αθώα συνήθεια»-Σοβαροί κίνδυνοι για τους νέους

Υπουργείο Ανάπτυξης: Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την κωδικοποίηση του εταιρικού δικαίου

Μετρό: Σε ποιες γραμμές θα υπάρξουν από αύριο αλλαγές – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα

Κρύβεται λογισμικό κατασκοπείας στο κινητό σας; Πώς να το εντοπίσετε και να το αφαιρέσετε γρήγορα
περισσότερα
18:10 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Νετανιάχου: Συζήτησε τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στην Γάζα με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κούσνερ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησε σήμερα στην Ιερουσαλήμ με τον Αμερικαν...
16:32 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ινδία: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί – Τουλάχιστον 8 νεκροί και 6 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Νέο...
16:21 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Νικολά Σαρκοζί: Αποφυλακίστηκε ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας

Το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Νικολά Σαρκοζί έφυγε από την φυλακή στο Παρίσι, όπου ήταν κρατο...
15:06 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Φάλαινα παραλίγο να καταπιεί ζωντανή μια δύτρια – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Μια στιγμή που κόβει την ανάσα καταγράφηκε στα παγωμένα νερά της Νορβηγίας, όταν μια δύτρια ήρ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα