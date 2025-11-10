Τσατραφύλλιας: «Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία – Προσοχή στις ιρλανδικές διαβάσεις» – Δείτε χάρτες

Πολλά προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας προκάλεσε η κακοκαιρία που επελαύνει από το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας, με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια να προειδοποιεί ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα.

«Δεν έχει τελείωσει η κακοκαιρία… Για τις επόμενες ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες σε: Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο ισχυρά όπως τη νύχτα. Από το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι ισχυρές καταιγίδες σε: Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα. Στην Αττική εξασθενημένα φαινόμενα μέχρι σήμερα τις 17.00» αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, παραθέτοντας και χάρτες.

«Προσοχή στις ιρλανδικές διαβάσεις»

Σε άλλη ανάρτηση, ο γνωστός μετεωρολόγος προειδοποιεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν διασχίζουν ιρλανδικές διαβάσεις.

«Προσοχή στις Ιρλανδικές διαβάσεις σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης. Η ιρλανδική διάβαση είναι ένας χαμηλός δρόμος που περνά μέσα από την κοίτη ενός ποταμού ή ρέματος, χωρίς να υπάρχει κανονική γέφυρα από πάνω. Τις περισσότερες μέρες του χρόνου είναι στεγνή και ασφαλής, όμως όταν βρέχει έντονα, το νερό του ρέματος περνά επάνω από τον δρόμο, καθιστώντας τον εξαιρετικά επικίνδυνο για οχήματα και πεζούς. Παρότι χρησιμοποιείται κυρίως σε αγροτικές περιοχές για να μειωθεί το κόστος κατασκευής, οι ιρλανδικές διαβάσεις έχουν συνδεθεί με πολλά περιστατικά εγκλωβισμών και παρασυρμένων αυτοκινήτων σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Ουσιαστικά, ήταν μια φθηνή, πρακτική λύση αντί για κανονική γέφυρα — και επειδή τέτοιες κατασκευές υπήρχαν παντού στην ιρλανδική ύπαιθρο, καθιερώθηκε διεθνώς ο όρος “Irish crossing” ή “Irish bridge”» γράφει χαρακτηριστικά.