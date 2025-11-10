Τσατραφύλλιας: «Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία – Προσοχή στις ιρλανδικές διαβάσεις» – Δείτε χάρτες

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κακοκαιρία, Αθηνα

Πολλά προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας προκάλεσε η κακοκαιρία που επελαύνει από το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας, με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια να προειδοποιεί ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα.

«Δεν έχει τελείωσει η κακοκαιρία… Για τις επόμενες ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες σε: Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο ισχυρά όπως τη νύχτα. Από το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι ισχυρές καταιγίδες σε: Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα. Στην Αττική εξασθενημένα φαινόμενα μέχρι σήμερα τις 17.00» αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, παραθέτοντας και χάρτες.

 «Προσοχή στις ιρλανδικές διαβάσεις»

Σε άλλη ανάρτηση, ο γνωστός μετεωρολόγος προειδοποιεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν διασχίζουν ιρλανδικές διαβάσεις.

«Προσοχή στις Ιρλανδικές διαβάσεις σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης. Η ιρλανδική διάβαση είναι ένας χαμηλός δρόμος που περνά μέσα από την κοίτη ενός ποταμού ή ρέματος, χωρίς να υπάρχει κανονική γέφυρα από πάνω. Τις περισσότερες μέρες του χρόνου είναι στεγνή και ασφαλής, όμως όταν βρέχει έντονα, το νερό του ρέματος περνά επάνω από τον δρόμο, καθιστώντας τον εξαιρετικά επικίνδυνο για οχήματα και πεζούς. Παρότι χρησιμοποιείται κυρίως σε αγροτικές περιοχές για να μειωθεί το κόστος κατασκευής, οι ιρλανδικές διαβάσεις έχουν συνδεθεί με πολλά περιστατικά εγκλωβισμών και παρασυρμένων αυτοκινήτων σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Ουσιαστικά, ήταν μια φθηνή, πρακτική λύση αντί για κανονική γέφυρα — και επειδή τέτοιες κατασκευές υπήρχαν παντού στην ιρλανδική ύπαιθρο, καθιερώθηκε διεθνώς ο όρος “Irish crossing” ή “Irish bridge”» γράφει χαρακτηριστικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΑΕ: Η χρήση κάνναβης δεν είναι «αθώα συνήθεια»-Σοβαροί κίνδυνοι για τους νέους

Ο ΙΣΑ στο πλευρό της νέας γενιάς των γιατρών

Μετρό: Σε ποιες γραμμές θα υπάρξουν από αύριο αλλαγές – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Black Friday 2025: Τι θα αγοράσουν οι Έλληνες καταναλωτές σύμφωνα με τη νέα έρευνα ΕΥ Ελλάδος

Celestis: Θέλει να γίνει η πρώτη εταιρεία που θα στείλει ανθρώπινα λείψανα στον Άρη – Θα τα καταφέρει;

Το X φαίνεται να στέλνει ψεύτικη επισκεψιμότητα σε ολόκληρο τον ιστό
περισσότερα
16:06 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Γέννησε η γυναίκα που εγκλωβίστηκε στον αυτοκινητόδρομο λόγω κακοκαιρίας και μεταφέρθηκε με περιπολικό στην Τρίπολη

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μίας εγκύου από την Καλαμάτα, η οποία κατευθυνόταν στο Νοσοκομεί...
15:55 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Αττική: Eξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης – 4 συλλήψεις – ΦΩΤΟ 

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση,...
15:46 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Πάτρα: Κατέρρευσε τμήμα της οροφής εγκαταλελειμμένου κτιρίου

Ένα επικίνδυνο συμβάν έλαβε χώρα νωρίτερα το πρωί (10/11) σε πολυσύχναστο σημείο της Πάτρας, α...
15:33 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι – Τα «πακέτα μακαρόνια», το «κεράκι» και η «γλάστρα»

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαΐνη κα...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα