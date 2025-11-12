Άγριο περιστατικό μεταξύ οικογενειών Ρομά στη Νέα Ιωνία – Εισέβαλαν σε σπίτι και απήγαγαν 23χρονο

Άγριο περιστατικό μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου στη Νέα Ιωνία, με θύμα έναν 23χρονο που χτυπήθηκε και απήχθη μέσα από το σπίτι του.

Σύμφωνα με το thriassio.gr, η μητέρα του 23χρονου κατήγγειλε ότι περίπου δέκα άτομα έφτασαν με δύο αυτοκίνητα στην οδό Βοσπόρου, έσπασαν την πόρτα και εισέβαλαν στην κατοικία, όπου χτύπησαν τον νεαρό και τον ανάγκασαν να μπει σε ένα από τα οχήματα υπό την απειλή όπλων. Η γυναίκα, σε κατάσταση πανικού, ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Στην περιοχή έφτασαν δύο περιπολικά, ένα από το Περιστέρι και ένα από τον Γέρακα. Η μητέρα του θύματος υποστήριξε πως γνωρίζει τους δράστες και ότι πιθανότατα κατευθύνονταν προς τον Ελαιώνα, όπου λειτουργεί παζάρι της κοινότητας Ρομά.

Δραπέτευσε ο 23χρονος

Ο 23χρονος, σύμφωνα με την κατάθεσή του, κατάφερε να δραπετεύσει λίγο αργότερα και αναγνώρισε δύο από τους απαγωγείς του.

Οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με προσωπικές διαφορές ή αντιπαλότητα μεταξύ οικογενειών Ρομά, με αφορμή —όπως όλα δείχνουν— μια γυναίκα. Οι έρευνες της ΕΛΑΣ συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, με τους αξιωματικούς να εξετάζουν κάμερες ασφαλείας και τηλεφωνικές επικοινωνίες γύρω από το σπίτι του 23χρονου.